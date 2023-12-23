「大鼻子情聖」男星涉性醜聞　馬克宏力挺挨轟

▲傑哈德巴狄厄被13女控性侵性騷。（圖／翻攝自IG／Gerard Depardieu）



文／中央社

法國總統馬克宏面臨支持性侵犯者指控，他先前說，被起訴強姦罪並面臨一連串性侵犯指控的電影明星傑哈德巴狄厄，是外界「追捕」的目標。

法新社報導，74歲的傑哈德巴狄厄（Gerard Depardieu）演出200多部電影和電視劇，2020年遭起訴性侵，並被10多名女性指控性騷擾和性侵犯。

他目前面臨新的審查，因為他在2018年赴北韓時被拍到曾發表性別歧視言論，這些言論12月稍早在國家電視台一部紀錄片中首度播出。

馬克宏（Emmanuel Macron）日前接受電視訪問，被問到是否應該撤回傑哈德巴狄厄近30年前獲得的法國榮譽軍團勳章（Legion of Honour）時說：「你永遠不會看到我參加追捕行動。我討厭那種事。」

「無罪推定是我們價值觀的一部分。」

馬克宏表示，他「非常欽佩」傑哈德巴狄厄，並稱傑哈德巴狄厄是「一位偉大的演員」。

▼法國總統馬克宏。（圖／路透）



但女權主義團體Generation.s Feministe說，馬克宏的言論是對所有遭受性暴力女性的「侮辱」，「首先也最重要的是那些指控傑哈德巴狄厄的人」。

法國非政府組織女性聯合組織「我們所有人」（Nous Toutes）協會的諾瓦（Maelle Noir）告訴法新社，馬克宏的言論「不僅可恥，而且危險」，因為受害者的言論「不被相信，並且被踐踏」。

諾瓦說：「在我們和總統之間，不僅存在差距，還存在巨大的鴻溝。」