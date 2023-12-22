印尼女看護工作10天被性侵！嘉義男「性功能障礙」　全案定讞

▲印尼籍女看護小美工作10天，慘被葉姓男子性侵。（示意圖／ETtoday資料照，與本文當事人無關。）



記者鄒鎮宇／綜合報導

嘉義一名葉姓男子強吻印尼籍女看護小美（化名），不顧對方拒絕尾隨進入房間，強逼小美口交得逞。一審、二審依強制性交罪判刑4年6月，但葉男不服而上訴。最高院駁回上訴，依強制性交罪判刑4年6月定讞。

判決書指出，印尼籍女看護小美2022年5月10日受傭，到葉男家中照顧葉男的母親，並與葉男、葉妻、父母同住。然而，葉男不顧與父母、妻子同住的情況，於同年5月14日晚上7、8點時，看到小美獨自在1樓廚房整理家務，竟以雙手掐住對方的脖子並強吻，並露出下體給小美觀賞，還拿手機翻譯印尼語文「晚上去找你」。

小美拒絕後回到房間，打算去洗澡。沒想到，葉男一路尾隨，直接進入小美位於2樓的房間內，強行將小美壓制在床上，直到發現對方月經來才停止性侵的動作，改用暴力逼迫小美口交得逞。

葉男否認反行辯稱，他當天根本沒去廚房，也沒去2樓的房間，當下都跟父母在客廳待著，若真的發生性侵事件，也可以大聲呼救，「我沒有跟小美接觸或講話，怎麼會對小美性侵，我不知道小美為何要如此害我，還是有人教她，想騙仲介費，請法院不要相信小美，單方面的片面之詞」。

葉男的辯護律師表示，葉男罹病並無精液射出，也有性功能障礙，因此小美說葉男口交射精，是不實的指控。另外，此案沒有任何物證，只有小美單一指述，小美的鑑定報告、性侵害鑑定，亦無其他傷害而無其他補強證據醫療診斷資料，均無任何精子或性侵害之物證。

對此，小美證稱，她當下不斷拒絕，甚至脫下褲子證明月經來了，但葉男反而逼她口交，「整個過程約15分鐘，我很害怕無法入睡」，「過程中我沒有呼救是因為我覺得沒有用，阿公患有重聽、阿嬤也不懂，而且我語言有限也不知道太太在哪裡」，且事後葉男也用手機翻譯軟體說「不能跟別人說」。

一審、二審法官認為，外籍移工來台謀生，飄洋過海客居異鄉，在文化及語言隔閡的環境支援有限，又非得任意選擇、更換工作條件，明顯屈居社會弱勢地位，葉男理應與小美相互尊重更應善盡照顧責任，然卻欠缺自制力，僅為滿足個人性慾，利用小美住處密閉空間內孤立無助的機會，不顧小美拒絕、反抗，罔顧其意願與感受，竟在小美工作僅約10日即對小美犯下犯行，不僅侵害小美的性自主權，更勢必使離鄉背井自印尼遠赴我國工作之小美的心靈受有莫大的創傷。因此，依強制性交罪判刑4年6月，全案可上訴。

案經上訴，最高院駁回上訴，全案定讞。