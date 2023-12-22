明天濕又凍「低溫跌破10度」！雨彈襲3地　下波最凍時刻出爐

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明濕又凍「低溫跌破10度」！雨彈襲3地　下波冷氣團「聖誕節最凍」

記者李姿慧／台北報導

寒流餘威，明天(23日)清晨依舊寒冷，北部、宜蘭空曠地區低溫下探10度或以下，明天南方雲系北移，各地容易下雨，其中基隆北海岸、宜蘭、大台北山區不排除有局部大雨，3000公尺以上高山有機會降雪。周日又有一波冷氣團南下，聖誕節北部低溫接近10度，下周四東北季風加上南方雲系夾擊，各地雲多容易下雨。

▲▼天氣 強烈大陸冷氣團 寒流 低溫 寒冷 冬衣。（圖／記者屠惠剛攝）

▲明天清晨仍有寒流餘威，北部低溫下探10度或以下。（示意圖／記者屠惠剛攝）

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中央氣象署預報員劉宇其表示，明天天氣受南方雲系北移影響，各地雨多、容易下雨，基隆北海岸、宜蘭、大台北山區雨勢明顯，不排除有局部大雨；由於水氣多，預計明天中部以北、宜蘭、花蓮海拔3000公尺以上山區，若氣溫跟水氣配合下，有機會降雪。

氣溫部分，劉宇其說明，明天寒流減弱，氣溫有些回升，但明天清晨仍滿冷，各地普遍低溫12到14度，北部、宜蘭空曠地區低溫在10度左右；高溫部分，北部有機會回升到16到17度，中南部高溫20度以上。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署）

▲未來一周溫度趨勢。（圖／氣象署）

周日水氣減少，不過劉宇其指出，周日同時有大陸冷氣團南下，吹東北風，北部、東半部有短暫雨，中南部多雲到晴，這一波冷氣團從周日南下後影響到下周二清晨，這段時間主要是夜間跟清晨低溫比較需要留意，各地低溫約12到14度，下周一(25日)聖誕節清晨，北部最低溫接近10到11度，高溫北部約16到17度，中南部20度以上。

劉宇其指出，下周一之後，天氣回穩、多雲到晴，僅東半部有零星短暫雨，大陸冷氣團影響到下周二清晨，因此下周二白天後氣溫回溫。

▲▼天氣趨勢。（圖／氣象署）

▲未來一周降雨趨勢。（圖／氣象署）

不過緊接著下周四(28日)又要變天，劉宇其表示，下周四先是有南方雲系北移影響，雲多容易下雨，同一時間東北季風增強，這波冷空氣沒有很強，北部高溫下降22度，低溫17到18度，預計下周六(30日)東北季風減弱，跨年(31日)看起來仍在東北季風減弱階段，東半部要留意降雨，不過跨年前沒有很強冷空氣下來。

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