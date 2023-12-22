獨／前甜心議員涉詐助理費不認罪　自爆：我是不喜歡碰錢的人

記者黃哲民／台北報導

曾被稱為「甜心議員」的台北市前市議員林穎孟，被控任內與前男友葉曜彰共謀以人頭助理詐領公費補助26萬餘元，涉犯《貪污治罪條例》等罪嫌，台北地院今（22日）開庭，林穎孟不認罪，強調自己從沒經手助理薪資，「我也不是喜歡碰錢的人」，但本案有人以不實證詞誤導檢方，懇請法官釐清，法官諭知擇期再開庭。

▲台北市議會前「甜心議員」林穎孟因涉犯貪污罪嫌，22日到台北地院出庭依然不認罪。（圖／記者黃哲民攝）

法官今單獨傳訊林穎孟出庭進行審前準備程序，庭訊約40分鐘結束。林穎孟和律師開完庭在北院寶慶院區婦聯會原址，對著市定古蹟至德堂比手畫腳外加拍照，看起來興致盎然，被記者詢問時，她略顯靦腆自稱已不從政、現只是普通小老百姓，她對古蹟很有興趣，趁出庭機會欣賞老建築特色。

▲林穎孟的前男友葉曜彰(右)被控涉共同詐領議員助理補助費，先前到台北地院出庭也否認犯罪 。（資料照／記者黃哲民攝）

對於被控貪污案情，林穎孟笑著說看媒體報導「也覺得我很壞」，但實情不像起訴說的那樣，她強調助理費都由台北市議會直接匯入助理帳戶，「沒有任何一絲一毫進到我個人口袋，我從來沒有碰過這些錢，我個人也是一個不喜歡碰錢的人，我從政也不是為了錢！」

林穎孟表示，檢方起訴她用來詐領公費助理補助款的2個人頭，其中楊姓男助理任期從2018年12月25日到2019年10月31日，這段期間楊男所得到的助理費都是薪資所得，而郭姓女助理是她聘的助理，主要負責剪輯大量質詢影片和文宣設計，郭女所領助理費本來就是工作該拿的薪水。

林穎孟說，檢方偵訊期間，有一些證人講了非常大量的不實證詞，誤導了檢方，「所以我真的很希望這些能夠在法院獲得釐清，以上，謝謝！」

▲林穎孟告吳香君（前右）、林家宇（前左）等5名前助理抹黑她是「假面甜心」等語，向5人求償共380萬元，一審判助理們免賠。（圖／記者黃哲民攝）

本案檢方起訴林穎孟涉案犯罪事實有2部分，一為2019年9月資遣楊姓男助理，拖了2個月才向台北市議會辦理停聘，涉藉此詐領3萬餘元助理補助費與勞健保補助款，二為2020年葉曜彰成立米達克公司、不再擔任林女公費助理，卻和林女涉以葉男公司郭姓女設計師掛名頂替，用助理補助費支付葉男應給郭女的薪水約23萬元。

今庭訊時，林穎孟表示「我沒有犯罪」，辯護律師主張林女任內長期沒把每月24萬元公費助理補助款報足，卻被起訴貪污、顯然悖於常情，且楊姓男助理自請離職於2019年10月31日生效，所以10月份才會出現林女仍指示楊男工作的紀錄，並非檢方所稱資遣楊男隱匿不報卻續用楊男名義詐領公款。

至於郭女在葉曜彰公司上班而非林穎孟的議會辦公室，辯護律師解釋，因受限於台北市議會硬體措施，才安排擔任剪片美術師的郭女在米達克公司異地辦公，期間郭女若處理米達克的事務，也屬私人行為，林女沒禁止郭女在外兼差。律師指稱，本案檢調是被5名跟林女有重大勞資糾紛的助理誤導，林穎孟與這5名助理另有民事訴訟。

▲林穎孟擔任台北市議員期間，被封為「甜心議員」。（圖／翻攝林穎孟臉書、IG）

葉曜彰今年（2023年）3月3日單獨出庭應訊也否認犯罪，指檢方起訴他共犯詐領公款的謀議與計畫「根本不存在」，檢方也無法舉證，至於郭姓女設計師確實是林女僱用的公費助理、受林女指揮監督，「95%的工作集中在林穎孟的事務上」。

40歲的林女出身太陽花學運，2018年由時代力量政黨提名初次角逐台北市議員即當選，因外型亮眼被稱為甜心議員，2020她和自己5名助理鬧翻、被爆料是「慣老闆」、「假面甜心」，林女後來退出時代力量，去年（2022年）九合一公職大選以無黨籍身分尋求連任失利，她告5名助理求償共380萬元，一審判她全部敗訴，上訴二審審理中。