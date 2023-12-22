男大生懷疑健康狀況！一個月「掛號39次」　醫嘆：你該去精神科

▲小楊懷疑自身健康狀況有問題，一個月內在醫院掛號39次。（示意圖／CFP）

記者廖翊慈／綜合報導

蘇州一男大生小楊（化名）近一個月內在學校附近的醫院掛了39次號，平均每天1.3個。起因為父親白血病過世，他至醫院檢查血液，檢驗結果稍微偏離正常範圍。自此之後，小楊更加懷疑自身健康狀況，不斷往醫院跑。一名醫生懷疑可能是「疑病症」，建議他去看精神科。

據《紅星新聞》報導，小楊從高三起，就對自己的身體變得格外關注。一開始是消化系統，後來對頸部的淋巴組織也起了疑心，他只要摸一摸同學的頸部，對比一下是否不同，一感覺不對就會徑直跑出教室，到學校附近的醫院檢查，即使台上的老師正在上課。

小楊因身為早產兒，認定自己從小到大體弱多病，非常害怕突然發病死亡。母親受不了他的擔憂，帶他去醫院做各種檢查。從肺癌、鼻咽癌到巴金森氏症等疾病，小楊都懷疑過。他在醫院掛過胸腔內外科、耳鼻喉科、精神內科等，各種高規格的精密檢查都做了，久而久之，醫生和護士也都認識他。

▲即使醫生告訴小楊檢查並無異狀，仍不會打消他心中的疑慮。（示意圖／CFP）

然而，小楊的檢驗報告都無異常。大四開學前他疑病的情況來到最高點，當時懷疑自己患有漸凍症，先是感覺小腿變細了，後來又察覺到皮膚在跳動，聯想到漸凍症的症狀之一是肌束震顫，恐懼瞬間襲來。這次醫生明確指示小楊，「你該去看精神科。」

精神科醫師認為，小楊數次陷入相似的境地，只是擔憂的病種不盡相同，因此他被確診為疑病症。

小楊願意相信醫生所說，是心理層面的問題，但仍保持懷疑的態度服藥。第一週，他發現好像肌肉跳動的頻率降低了；第二週，一些症狀消失了。他漸漸相信醫生的診斷，「精神類藥物是有效的，驗證了我確實是這方面的問題。」

報導指出，浙江醫院精神科副主任吳萬振醫師表示，疑病症（疑病），又稱疑病性神經症，是指病人擔心或相信患有一種或多種嚴重身體疾病，病人會反覆就醫，儘管醫學檢查顯示沒有相應疾病，也不能打消患者的顧慮，通常會伴隨焦慮和憂鬱。