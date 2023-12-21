31歲人妻殺夫「藏屍冰櫃15個月」母開冰箱嚇壞！2人生前恩愛照曝

▲蘇州殺夫藏屍冰櫃案。（圖／翻攝自知乎）

記者鄭思楠／綜合報導

蘇州一名31歲人妻在殺害30歲丈夫後，將屍體藏在家中大型冰櫃長達15個月，期間除了利用丈夫手機向公婆騙取20萬人民幣（約88萬元新台幣），還不忘更新丈夫社交帳號「朋友圈」動態，製造「人還活著」假象，直到她母親赴家中煮飯開冰箱才發現。12月21日上午，該案將在蘇州中院開庭審理。

今年3月，江蘇蘇州姑蘇區「殺夫藏屍冰櫃案」在網路上迅速引發關注。此前，據《上游新聞》報導，3月18日，有網友在影音平台發布稱，蘇州市發生一起殺夫藏冰櫃案。影片訊息顯示，家住蘇州市姑蘇區驛東苑的查姓女子，殺害親夫龐姓男子，臥室冰櫃藏屍15個多月，還用死者的手機發微信，發布者更配文表示「殺人償命，還我兒子命」。

經龐男友人證實，龐男死後確實被查女藏在家中大冰櫃，直到「前段時間，龐男岳母來家裡做飯，發現了冰箱裡的屍體，才勸女兒自首」。

▲查女生活照。（圖／翻攝自知乎）

死者與妻子2020年結婚後，在蘇州從事房產仲介工作。周邊商店和社區居民表示「2月底有警車來才知道」，有社區住戶稱，死者1993年出生，夫妻兩人育有1女，查女性格靦腆，最近還看到龐男社交帳號有更新，只是有一段時間沒有看到本人。

經查，查女今年曾在社交平台更新過多條影片，內容多以情感為主。最近一次是在2月13日。3月10日，曾有網友在她2月9日發布的短片下方詢問，「妳老公呢？」

而社區工作人員透露，案發疑似因經濟等原因。龐男友人則向媒體表示，查女喜歡給一男主播「刷禮物」，龐男失蹤前還曾借錢為妻子還債。

▲2人合照。（圖／翻攝自知乎）

據《封面新聞》報導，龐母和兒子最後一次見面是在2021年11月24日，當時龐男還和家人一起回到安徽淮南老家上墳。龐母傷心地說，之後1年多未見兒子，她也起疑，曾多次報警尋人，得知他被害後心都碎了。

12月19日，龐男的家屬透露，21日上午9點半，案件將在蘇州中院開庭，自己會到旁聽。家屬表示，事發後，女方家屬一直未聯繫過男方家屬，男方家屬也未提出刑事附帶民事賠償，沒有出具諒解書， 但「殺人償命，欠債還錢，天經地義的事」。

日前，龐男另一親屬透露，對於龐男與查女生育的女兒，目前他們也在爭取監護權，「畢竟是他（龐男）留下的唯一的根。」

20日下午，蘇州中院門口就該案張貼了開庭公告。公告顯示，查女除了涉嫌故意殺人罪之外，還涉嫌詐欺罪。