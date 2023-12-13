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社會 社會焦點 保障人權

大學生遭無卡分期詐騙！139人受害金額1248萬　3嫌加重詐欺罪起訴

▲▼ 。（圖／資料照）

▲中部爆發多所大學生遭「無卡分期」詐騙，林姓業務員落網。（圖／資料照）

記者白珈陽／台中報導

今年10月間中部爆發多所大學生遭「無卡分期」詐騙，林姓3C店業者、紀姓店長、林姓業務遭警方逮捕後，檢方查出林等3人合謀，利用「虛構蘋果電腦」詐騙資融公司，以及誘騙學生購買蘋果手機再轉賣等2大手法進行詐騙，共有139名大學生受害，犯罪所得高達974萬餘元，加上林姓業務員另外又不法牟利273萬餘元，全案不法金額達1248萬元，檢方今（13）日偵結，依加重詐欺等罪嫌起訴林等3人，並請求法官從重量刑。

檢方查出，林姓男子為店家負責人；紀姓男子擔任店長，經營電玩產品批發零售，並兼作手機、電腦分期購物服務；林姓業務員從事3C產品買賣自營業者，3人從去年3月起共謀組織詐欺集團，誘騙學生簽立「無卡分期」購物合約。

▲▼ 。（圖／資料照）

▲林姓業者遭警方查緝到案。（圖／資料照）

林等3人以兩大手法進行詐騙，第一種是「虛構Macbook筆記型電腦」交易，以每件交易可獲5000元報酬，騙大學生將相關購物申請資料填妥後，林等人拿出店內擺設的Mac電腦要求大學生與之合照，隨後將電腦收回櫃子，再將相關資料發送給資融公司，讓資融公司相信有該筆交易，便核發每台電腦分期購物金額8萬4078元給林的公司。

每核定一筆筆電購物，林姓業者就給林姓業務6萬元現金，紀姓店長則每件抽成1000元傭金，但實際上，學生根本拿不到電腦，而他們反而因為簽下合約，須承擔剩下的分期繳款，此部分共計有102名學生受害。

第二種手法，為「實體商品iPad、iPhone手機」交易。林等人以每件交易可獲3000元至5000元不等報酬，誘騙學生簽約購買取得手機或平板，林姓業務再自行將商品轉售變現獲利，此部分有37名學生受騙。

檢方清查，林等3人犯罪所得共974萬3040元，林姓業務變賣手機、平板單獨犯罪所得273萬8730元，三人不法所得共計約1248萬元，將向法院聲請宣告沒收；另向法院聲請扣押林姓業者財產，此部分法院裁准，扣得現金58萬5000元、車輛（約137萬元）、不動產（現值約980萬元）及存款81萬4066元。

▲▼ 。（圖／資料照）

▲檢方清查，3人不法所得逾千萬元。（圖／資料照）

檢察官認為，林等3人以涉世未深的大學生作為人頭，假意以大學生購買3C 產品向資融公司辦理「無卡分期」之方式，致使學生受有債務承擔之損害，被害人數高達上百人、詐騙金額逾千萬元，嚴重危害社會治安，且林等人均未與被害人和解，惡性重大，全案偵結，依加重詐欺取財、加重詐欺得利、組織犯罪等罪嫌，向法院提起公訴，並請法院從重量刑。

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