19歲男大生騎車閃施工…摔聯結車底亡！網見「Vtuber」車貼哀悼

▲台中19歲男大生閃避下水道工程左切，遭聯結車輾斃。（資料圖／民眾提供，下同）

記者戴若涵／台中報導

台中一名19歲李姓男大生2021年騎車行經大里區德芳路二段時，為了閃避下水道工程左切，不幸與聯結車發生碰撞，人當場被輾並捲入聯結車底部，送醫不治。而他車身上的一張「Vtuber」貼紙，意外曝光他的興趣，也引來許多同好透過網路默哀。日前法院依法判工程主任、專案經理4月徒刑，得易科罰金，均給予緩刑2年。

根據檢方調查，某營造公司承攬台中市政府水利局「台中市大里區汙水下水道系統主次幹管及揚水站工程（2）-德芳路」的工程，52歲盧姓男子為工程主任，43歲吳姓男子則為專案經理，2人均負責工程的執行，而此工程預定施工時間為2020年5月11日至2020年12月31日，後來展延到2021年12月31日，每天上午8時30分至傍晚5時30分，會佔用德芳路二段的一線寬3.5公尺的混合車道。

檢方指出，盧姓主任、吳姓專案經理施工前應該依照向台中市政府交通局申請核准的交通維持計畫辦理，保留23公尺漸變段長度，並在道路右側設置速限及施工標誌，並不得封閉機慢車道，避免人車通行發生危險。

檢方認為，盧、吳2人卻疏未注意，導致19歲李姓男大生2021年10月18日上午8時10分騎車行經該處時，才發現前方車道已經被工程佔用，當他準備匯入左側車道時，機車左側車身當場與行駛於同向左側的聯結車右前車輪發生擦撞，男大生當場倒地，受到肝臟損傷、雙側創傷性氣血胸、右小腿開放性傷口、雙下肢多處擦挫傷等傷害，經緊急送醫搶救仍宣告不治。

檢方依照過失致死罪，將盧姓主任、吳姓專案經理起訴。台中地方法院審理過後，將盧男、吳男分別判處有期徒刑4月，得易科罰金12萬元，考量李姓男大生行車也有過失，且2人已與男大生家屬調解成立並履行完畢，均給予緩刑2年。

事發當時，許多網友發現男大生的機車上貼著Vtuber Mio的貼紙，紛紛留言默哀，「RIP 願你到天上繼續快樂的看著Mio媽媽」、「雖然不認識你，但只要是DD，我們都是兄弟。兄弟一路好走，希望你能在天堂繼續當個DD，繼續看Mio媽媽的實況。來世繼續當DD」。據悉，Vtuber最早在日本發源，是虛擬YouTuber（Virtual YouTuber）的縮寫，利用虛擬形象與真人配音結合，是透過在YouTube直播影片、上傳直播影片的創作者。