　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

19歲男大生騎車閃施工…摔聯結車底亡！網見「Vtuber」車貼哀悼

▲▼台中19歲男大生車禍亡　「Vtuber」車貼讓千人齊聚：RIP 。（圖／民眾提供）

▲台中19歲男大生閃避下水道工程左切，遭聯結車輾斃。（資料圖／民眾提供，下同）

記者戴若涵／台中報導

台中一名19歲李姓男大生2021年騎車行經大里區德芳路二段時，為了閃避下水道工程左切，不幸與聯結車發生碰撞，人當場被輾並捲入聯結車底部，送醫不治。而他車身上的一張「Vtuber」貼紙，意外曝光他的興趣，也引來許多同好透過網路默哀。日前法院依法判工程主任、專案經理4月徒刑，得易科罰金，均給予緩刑2年。

根據檢方調查，某營造公司承攬台中市政府水利局「台中市大里區汙水下水道系統主次幹管及揚水站工程（2）-德芳路」的工程，52歲盧姓男子為工程主任，43歲吳姓男子則為專案經理，2人均負責工程的執行，而此工程預定施工時間為2020年5月11日至2020年12月31日，後來展延到2021年12月31日，每天上午8時30分至傍晚5時30分，會佔用德芳路二段的一線寬3.5公尺的混合車道。

檢方指出，盧姓主任、吳姓專案經理施工前應該依照向台中市政府交通局申請核准的交通維持計畫辦理，保留23公尺漸變段長度，並在道路右側設置速限及施工標誌，並不得封閉機慢車道，避免人車通行發生危險。

▲▼台中19歲男大生車禍亡　「Vtuber」車貼讓千人齊聚：RIP 。（圖／民眾提供）

檢方認為，盧、吳2人卻疏未注意，導致19歲李姓男大生2021年10月18日上午8時10分騎車行經該處時，才發現前方車道已經被工程佔用，當他準備匯入左側車道時，機車左側車身當場與行駛於同向左側的聯結車右前車輪發生擦撞，男大生當場倒地，受到肝臟損傷、雙側創傷性氣血胸、右小腿開放性傷口、雙下肢多處擦挫傷等傷害，經緊急送醫搶救仍宣告不治。

檢方依照過失致死罪，將盧姓主任、吳姓專案經理起訴。台中地方法院審理過後，將盧男、吳男分別判處有期徒刑4月，得易科罰金12萬元，考量李姓男大生行車也有過失，且2人已與男大生家屬調解成立並履行完畢，均給予緩刑2年。

▲▼台中19歲男大生車禍亡　「Vtuber」車貼讓千人齊聚：RIP 。（圖／民眾提供）

事發當時，許多網友發現男大生的機車上貼著Vtuber Mio的貼紙，紛紛留言默哀，「RIP 願你到天上繼續快樂的看著Mio媽媽」、「雖然不認識你，但只要是DD，我們都是兄弟。兄弟一路好走，希望你能在天堂繼續當個DD，繼續看Mio媽媽的實況。來世繼續當DD」。據悉，Vtuber最早在日本發源，是虛擬YouTuber（Virtual YouTuber）的縮寫，利用虛擬形象與真人配音結合，是透過在YouTube直播影片、上傳直播影片的創作者。

ET快訊
快訊／00919換股！增中信金、台肥8檔　刪佳世達、廣達8檔
3月大男嬰遭23歲爸虐待　顱內出血命危
獨／「山道」少年相驗結果曝！家中獨子愛跑山…車是爸爸買的
「煲湯女神」痛哭反擊前男友！撇欠債600萬：不是你情我願嗎
快訊／Dcard「2度」拒警搜索回函曝　刑事局主任親上火線說
「今日病假共7人！」醫師爸突收LINE通知…嘆：傳染力極高
快訊／國1南大貨車翻覆躺內線　紫爆時速不到20km
全新BMW 430i遭撞爛　27歲女超心痛
快訊／下班注意！國1交流道　貨櫃車整台側翻

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

3月大男嬰顱內出血裝葉克膜搶救　23歲新手爸被控家暴涉虐遭收押

19歲男大生騎車閃施工…摔聯結車底亡！網見「Vtuber」車貼哀悼

獨／「山道」少年相驗結果曝！家中獨子愛跑山…車是爸爸買的

笑下屬不夠MAN！陸軍上士當全隊面前「嗲聲扭身」　戲謔代價慘

Dcard「2度」拒警搜索回函曝　刑事局犯防中心主任親上火線說明

快訊／國1南371.2k大貨車翻覆躺內線　車流紫爆時速不到20km

快訊／國1北汐止交流道「貨櫃車整台側翻」！　警赴現場處理中

驚險！屏東大貨車司機恍神撞爛機車　騎士卡車底送醫

430i出廠10月慘被毀！小黃疑闖紅燈猛撞312萬BMW　27歲女超心痛

黑幫運藏千萬毒品！廟前停車棚當倉庫　小弟爽收名表幫轉運

朴娜萊愛上台灣意麵：第一名！　肉圓香菜加爆..好吃到「嗯嗯嗯～」

妻突喊尪全名...全家驚恐跑光　爺急抱孫離開！網笑：請保重

男出國喝醉倒路邊叫不起　10友搞笑站後面同框跳舞

蘇有朋.林心如合唱《雨蝶》還珠回憶殺！　虧她失明戲太浮誇：沒人比妳更瞎XD

男車主不慎將4萬塊撒出　陌生人幫撿後全額歸還

劉俊謙操肌「一到泳池血開始沸騰」　陳意涵專看「泡在水裡的部分」：哇～

壯男騎車違規拒攔查還襲警　遭壓制突身體不適送醫不治

男車主遇惡霸貓佔引擎蓋　勸離無果只能強制抱離XD

阿本揭7年前隱退內幕「酬勞比臨演少」　罹腦瘤沒藥醫「快樂就好」重回演藝圈

秀英遇底迪搭訕「不識少女時代」　尬回「我有10年男友了...」

3月大男嬰顱內出血裝葉克膜搶救　23歲新手爸被控家暴涉虐遭收押

19歲男大生騎車閃施工…摔聯結車底亡！網見「Vtuber」車貼哀悼

獨／「山道」少年相驗結果曝！家中獨子愛跑山…車是爸爸買的

笑下屬不夠MAN！陸軍上士當全隊面前「嗲聲扭身」　戲謔代價慘

Dcard「2度」拒警搜索回函曝　刑事局犯防中心主任親上火線說明

快訊／國1南371.2k大貨車翻覆躺內線　車流紫爆時速不到20km

快訊／國1北汐止交流道「貨櫃車整台側翻」！　警赴現場處理中

驚險！屏東大貨車司機恍神撞爛機車　騎士卡車底送醫

430i出廠10月慘被毀！小黃疑闖紅燈猛撞312萬BMW　27歲女超心痛

黑幫運藏千萬毒品！廟前停車棚當倉庫　小弟爽收名表幫轉運

柯文哲備戰辯論！民眾黨導入「AI系統」產200頁題庫　預擬賴、侯攻勢

後車廂露一顆「哈士奇頭」不時起伏　主人被罵解釋：讓牠看風景

快訊／00919換股！增中信金、台肥8檔　刪佳世達、廣達8檔

轟綠才是介選祖師爺　侯辦：促轉會昔內部會議討論如何打侯友宜

黃子睿在新莊球場霸氣好投　報告悍將哥哥黃子宸：我先來了！

林保淳／莫忘六成民盼政黨輪替　藍白攻綠重現青天白日

大谷翔平帶愛犬享受耶誕氣氛　台灣僑民現場巧遇

青龍女王金憓秀「後台噴淚畫面曝」　緊擁影后鄭有美灌大前輩心靈雞湯

3月大男嬰顱內出血裝葉克膜搶救　23歲新手爸被控家暴涉虐遭收押

高雄購屋熱區前5名　僅楠梓還有2字頭

養到傳說中「黃金臘臘臘腸」　媽笑曝身高：大概有200公分

社會熱門新聞

Dcard遭搜索！公司傻眼　警見一幕批太誇張

過馬路險被撞！行人怒踹行動豪宅　下秒慘被架到路邊

快訊／15歲少年自撞電桿　血流數公尺

騎士闖紅燈被公車撞噴亡　疑雙腿張開擋車仍難抵死神

即／高雄維修工修冷氣！3樓墜地死亡

校花私密照沒穿衣！男同學揪全班學她捧胸

起底「煲湯女神」　前男友：交往6年我付錢到手軟

即／新北男大生6樓教室墜落　緊急送醫搶救

人妻遭性侵！衣丟滿地　法官判他無罪

「手機海」不斷電洗錢　月入2千萬藏別墅躺著賺

林口當街擄人！夫妻遭4男狂追　妻被押上車帶走

快訊／2023台北馬4人送醫！主辦：3無心跳、1中風

即／Dcard總部又遭搜索！會員涉詐欺案

論壇帳號涉詐Dcard拒提供！內湖警二度搜索總部

更多熱門

相關新聞

即／新北男大生6樓教室墜落　緊急送醫搶救

即／新北男大生6樓教室墜落　緊急送醫搶救

新北市中和區一所大學18日上午10時許，一名19歲郭姓男大生不明原因自6樓教室窗戶墜落到露台圍籬花圃旁，目擊事件學生不禁驚叫，救護人員獲報趕抵，幸好男大生尚有呼吸心跳，緊急將他送往新店慈濟醫院急救，經搶救男大生生命跡象穩定，目前警方已完成自殺防治通報，並通知家長前來，詳細墜落原因待警方調查。

槽化線鬼切上國道「女駕駛慘死」！2司機2萬交保

槽化線鬼切上國道「女駕駛慘死」！2司機2萬交保

8旬翁駕車突左轉撞死高中生　緩刑2年賠30萬

8旬翁駕車突左轉撞死高中生　緩刑2年賠30萬

男大生被鯊魚啃咬　「海中大噴血」驚險畫面曝

男大生被鯊魚啃咬　「海中大噴血」驚險畫面曝

鐵牛車左轉害騎士亡！家屬怒控：駕駛否認撞死人

鐵牛車左轉害騎士亡！家屬怒控：駕駛否認撞死人

關鍵字：

過失致死男大生VtuberMio

讀者迴響

熱門新聞

Dcard遭搜索！公司傻眼　警見一幕批太誇張

女網友公開RJ對話紀錄！　開房才說「當我今晚沒女友」

RJ遭女網友爆約砲「不到8公分」哭臉回應

RJ阿傑爆「尺寸不到8cm」發聲反擊了！約砲過程曝

過馬路險被撞！行人怒踹行動豪宅　下秒慘被架到路邊

陳緗妮爆買假包「連續3次道歉了」！出示正品購證

「0度線」要來了！強冷空氣一波波　恐探6℃時間曝

六福村、劍湖山全輸了！台灣「最強遊樂園」499萬人朝聖

殺7人逃亡20年！甜美女師押赴刑場注射伏法

清大妹應徵台積電！回4字慘被刁難

快訊／15歲少年自撞電桿　血流數公尺

騎士闖紅燈被公車撞噴亡　疑雙腿張開擋車仍難抵死神

孫生「跌倒手伸胸下」疑吃正妹網美豆腐！　網怒轟退追

即／高雄維修工修冷氣！3樓墜地死亡

陳緗妮澄清香奈兒包是贊助！Keanna打國際電話：人家說沒有

更多

最夯影音

更多
朴娜萊愛上台灣意麵：第一名！　肉圓香菜加爆..好吃到「嗯嗯嗯～」

朴娜萊愛上台灣意麵：第一名！　肉圓香菜加爆..好吃到「嗯嗯嗯～」
妻突喊尪全名...全家驚恐跑光　爺急抱孫離開！網笑：請保重

妻突喊尪全名...全家驚恐跑光　爺急抱孫離開！網笑：請保重

男出國喝醉倒路邊叫不起　10友搞笑站後面同框跳舞

男出國喝醉倒路邊叫不起　10友搞笑站後面同框跳舞

蘇有朋.林心如合唱《雨蝶》還珠回憶殺！　虧她失明戲太浮誇：沒人比妳更瞎XD

蘇有朋.林心如合唱《雨蝶》還珠回憶殺！　虧她失明戲太浮誇：沒人比妳更瞎XD

男車主不慎將4萬塊撒出　陌生人幫撿後全額歸還

男車主不慎將4萬塊撒出　陌生人幫撿後全額歸還

熱門快報

我叫Ｇail現場唱給你聽

我叫Ｇail現場唱給你聽

12/23 「聲林之王」校園好聲音＆Gail見面會，限時報名再抽早鳥好禮！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

寶島叫賣哥葉昇峻來囉！說的比唱的好聽，他這次帶來年輕走歹路的故事。

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面