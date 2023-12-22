蘋果特賣會2小時完售！ iPhone 14下殺4折、舊機三千有找

▲德誼數位特賣會號碼牌已發放完畢。（圖／記者陳俐穎攝）

記者陳俐穎／台北報導

德誼數位於今日在台大門市舉辦限量快閃特賣會，表定中午12點開始的特賣會，在開店之前就排滿了人潮，主因就是iPhone一折就能帶回家，而最新的iPhone 14也四折就能帶回家。優惠力度大，因此大約在下午2時以前，福利品的號碼牌就已經發放完畢。

原先表定特賣會時間為中午12時到下午17時，但由於優惠力度大，不到下午2時，號碼牌就已經發放完畢。德誼數位表示，排隊消費者進店購買，每人可購買兩款主題商品，然後週邊配件不限，主體產品包含手錶、手機等等。

▲德誼數位特賣會。（圖／記者陳俐穎攝）

此次特賣會福利，iPhone X（64G）下殺1折，售價不到4000元。iPhone 14系列（128G）也只要4折，除此之外，其他商品則是2至5折不等。

從德誼數位公布的福利品清單中可以看到，iPhone 14系列權四種機型都打四折，四機型總數量為66台，也秒訴被搶空，除此之外iPhone 13 mini 二折優惠，價格僅要4180元，且販賣數量為71台，也受到果粉青睞。

▲德誼數位特賣會優惠清單。（圖／記者陳俐穎攝）

排第一的果粉甚至從昨天早上就開始排，在排隊人潮中，也可以看到帳篷、紙板、小板凳等過夜用品，由於折扣力度大，就算冒著寒冬低溫，也決定來排隊搶優惠。

德誼數位表示，凡購買Apple Watch系列可享 4折起優惠，另外Bose、Marshall等音響亦5折起優惠，可輕鬆購買享有沉浸式極致高品質音質。