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三峽母子7秒騙走「iPhone 14」！遭抓包竟反控詐欺　恐怖手法曝光

記者閔文昱／綜合報導 

新北市三峽區一間娃娃機店業者指控，近日店裡舉辦夾20樣就能免費抽全新iPhone 14活動，卻有母子檔聯手詐騙，媽媽刻意跟店員聊天轉移注意力，兒子則是趁機摸走頭獎彩球，順利將一台iPhone 14給帶回家。事後店員調閱監視器驚覺遭騙，不料通知母子後，對方竟聲稱「手機是二手的」，要反告店家詐欺，讓店家氣得報警。

該娃娃機店業者在臉書「爆料公社」PO出一段7秒監視器畫面控訴，最近店裡正舉辦夾20樣就能免費抽全新iPhone 14活動，吸引一對母子前來挑戰，不料媽媽卻是刻意跟店員聊天，轉移店員注意，讓兒子躲在後面找大獎，並在找到頭獎彩球後藏球，等到要摸彩時再將藏好的頭獎彩球拿出，讓店員不疑有他，將手機奉上。

▲三峽一間娃娃機店業者指控，遭一對母子檔詐騙，騙走一支全新iPhone 14。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

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▲三峽一間娃娃機店業者指控，遭一對母子檔詐騙，騙走一支全新iPhone 14。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

然而，店員事後調監視器回放，查看抽獎程序是否有異，才驚覺母子詐騙，馬上循線找到這名母親並告知案發經過。不料，對方竟聲稱手機已經賣給手機行，且手機行還表示手機是二手的，要反告店家詐欺。

對此，該業者也氣炸痛批，娃娃機店老闆也有開通訊行，因此手機當然是給全新的，且該名媽媽既然認為手機是二手的，那麼一定有差價，「你沒來找我討公道？反而我去找你？」氣得向警方以詐欺罪提告。

畫面曝光後，馬上吸引不少網友關注，紛紛留言「直接提告了，這種就是欠教訓」、「家長真丟臉，小孩從小就被教育當詐騙長大還得了」、「有監視器還敢這樣搞，堅持提告」、「這樣的身教，將來小孩教育堪憂」、「這媽媽的身教真不可取，還串通著小孩一起做壞事啊」、「可憐的小孩，不知道投機是不對的」。

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