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社會 社會焦點 保障人權

絕無違法蒐集！理科太太駁盜前夫隱私　賀冬至：湯圓易消化不良

▲▼蘇打綠家凱發聲「治癒自己沒有捷徑」：請找專業心理諮商師。（圖／翻攝自Facebook／理科太太 Li Ke Tai Tai）

▲理科太太因使用前夫病史等隱私打官司，今（22日）被起訴涉犯《個人資料保護法》，她回應「一切合乎規定，絕無違法蒐集」。（圖／翻攝自Facebook／理科太太 Li Ke Tai Tai）

記者黃哲民／台北報導

「理科太太」陳映彤因和吳姓前夫為夫妻剩餘財產分配等問題打官司時，未經同意使用前夫的病史等隱私資料，今（22日）被台北地檢署起訴涉犯《個人資料保護法》，陳女隨即發表聲明強調「一切合乎規定，絕無違法蒐集」，將靜待司法決斷，她也祝大家冬至快樂，跟心愛的人一起多看點開心的新聞，「畢竟吃湯圓比較容易消化不良」。

理科太太透過經紀人發表聲明，表示目前尚未收到地檢署相關文件，但報載資訊明顯事實錯誤。她從未違法蒐集病歷資料，而且訴訟上使用的資料都是已合法公開或經同意取得的資訊，符合《個人資料保護法》第六條第1項第3款，「一切合乎規定，絕無違法蒐集」。

經紀人表示有關雙方的爭議，已進入司法程序，法院還沒做出判斷，她會靜待司法決斷。理科太太最後以科普網紅作風，跳tone祝大家冬至快樂，跟心愛的人一起多看點開心的新聞，「畢竟吃湯圓比較容易消化不良」。

理科太太前年（2021年）和吳姓前夫John因「個性不合」傳出婚變、訴請離婚，同年12月經台北地院家事庭法官調解，雙方結束5年婚姻，理科太太恢單續用「理科太太」之名經營個人頻道，但因夫妻剩餘財產分配等問題，和John仍有訴訟在北院審理。

John指控理科太太去年（2022年）8月間，在雙方的訴訟中向法院主張他因病不適合照顧家人，所提證據赫然是諮商心理師所寫的紙條，上頭列出他的病史與用藥紀錄等隱私，他從沒同意理科太太使用這些資料。

諮商心理師出庭也證稱，託理科太太將紙條轉交John，用意是方便John在台灣尋找相關醫師，但沒同意陳女將吳男這些隱私資料用於打官司。

檢方認為個人醫療隱私除非有法定事由，否則不得任意蒐集、處理或利用，即使可加以運用，也須尊重當事人權益，並不得逾越正當合理範圍，陳女受託轉交資料給吳男，卻用於跟蒐集目的無任何正當合理關連的訴訟用途，且無法定允許事由更造成吳男訴訟利益受損，今起訴陳女涉犯《個資法》違法利用他人特種個人資料罪嫌。

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