婆婆瘋買8塔位　「妳位置在我正下方」她傻了！一票嚇喊么壽

▲婆媳問題自古難解。（示意圖／CFP）

記者鄺郁庭／綜合報導

許多媳婦受不了婆婆擺出「高人一等」的姿態，就有人妻表示，婆婆最近著迷看塔位，有空就揪人去看塔，最近對方告訴她，看了一個風水寶地的寶塔，便一口氣訂了八個塔位，「重點來了，她說她安排我的位置，在她的正下方」，令她傻眼飆髒話。

一位女網友在「毒姑九賤婆媳討論區」表示，「婆婆最近著迷於塔位，只要有空閒，就會揪人去看塔……」某天早上，婆婆突然告訴她「昨天看了一個寶塔，風水寶地，所以下訂了八個塔位」，並說把她的位置，安排在自己位置的正下方。

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貼文一出，許多已為人妻的女網友也超驚嚇，「么壽，連往生了都不能與婆家保持安全距離」、「到死了，也不會放過妳的概念！」「死了也不想跟婆家在一起，死了不能清靜一點嗎？」「我現在已交代老公、孩子，死後把我葬在離婆家最遠處，不可在一起，也不可入婆家牌位！」

有網友則驚呼，「這不便宜耶！老實說」、「我婆婆也花了30萬買塔位欸」、「我比較想知道8個塔位，先下訂花了多少錢……？」、「塔位也不便宜耶～」、「塔位好像也有詐騙耶，會不會被騙了？」還有人表示，「她付錢就不用管她，她高興就好」、「如果不用付錢的話其實還好。」