房企中國奧園在紐約聲請破產保護　曾2年巨虧1744億

▲房企中國奧園在紐約聲請破產保護。（圖／翻攝自澎湃新聞）

記者鄭思楠／綜合報導

總部位於廣州的房地產開發商中國奧園12月21日，根據美國《破產法》第15章在紐約法院聲請破產保護。據悉，2021年及2022年，中國奧園的公司擁有人應佔虧損總計約409.18億元人民幣（約新台幣1744.59億元）。

據《每日經濟新聞》報導，奧園方面回應稱，公司遵從重組財務和法律顧問的建議，已經向美國法院提出了關於對中國奧園債務重組協議安排計劃的確認聲請，以獲得美國法院對中國奧園有關境外重組協議安排程序的認可。

奧園方面強調，公司的現有公開債券受紐約法管轄，確認程序是推進境外債務重組的必要步驟，是程序性的法院程序，不是破產清算程序，其目的是確認已經獲得大多數債權人同意的公司重組計劃，防範訴訟風險，以便利境外重組計劃的成功實施。此確認程序不影響公司的自主經營，不涉及集團境內主體的債務，不影響集團境內債權債務關係及正常經營。同時也是保護公司全體債權人利益，維護公司整體保交大樓、保安全、保經營的必要措施。

中國政法大學教授李曙光向媒體表示，境內企業向美國法院提起認可其在香港、開曼法院進行的重組協議安排程序的聲請，是推進境外債務重組的既定安排，屬於境外債務重組慣例，其實質是尋求美國法院對美元債務重整協議安排程序的認可和效力上的保護，確保其在美國境外進行債務重組時，不會在美國被債權人起訴或被聲請執行在美資產。

值得注意的是，融創也在近期取得了美國法院認證後順利完成了所有境外債務重組的手續，此前佳兆業、當代置業、榮盛發展等多家房企，以及瑞幸咖啡、華晨電力等其他行業企業，均在美元債重組過程中獲得了美國法院確認聲請認證。

而不久前的11月29日，中國奧園公告披露其境外重整方案順利已經在香港等地的計畫債權人會議上獲得投票通過。公司計劃發行新的融資工具對原有約61億美元境外債務置換。中國奧園也在11月表示，已取得足夠債權人支持批准其境外債務重整計畫。

公開資料顯示，中國奧園是廣州本土民企。2019年，中國奧園以1,180.6億元（人民幣，下同）的銷售額首度躋身千億房企陣營，也成為中國房企30強，一度擁有中國奧園、奧園健康和奧園美谷三家上市公司，曾於2019年與佳兆、龍光、合景泰富並稱為「粵港澳四小龍」。

然而好景不長，「高周轉」的經營模式使中國奧園未能擺脫市場危機。2021年11月，中國奧園揭露經營困境，隨即啟動了全面債務重組，並透過出售資產、專案策略合作、引入策略投資者等方式進行自救。

今年7月，中國奧園先後補發了2021年年報、2021年中期業績以及2022年年報。8月底，中國奧園揭露2023年中期報告。

從財報可以看到中國奧園近年來的經營狀況。2021年，奧園的銷售額為1,210億元，到2022年跌至202億元。今年上半年，奧園合約銷售額約繼續下降至74.8億元，合約銷售面積約81.9萬平方公尺。

2021年及2022年，中國奧園的公司擁有人應佔虧損總計約409.18億元。

另外，根據2023年中期業績報告，公司資產總額約2,218.21億元，負債總額約2,423.53億元，已經資不抵債。