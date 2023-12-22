爸媽介紹公務員！35K妹拒絕喊「太窮酸」：非醫生、工程師不嫁

▲原PO妹妹拒絕公務員。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）



記者朱祖儀／綜合報導

不少長輩會幫忙子女介紹對象。一名網友就透露，爸媽最近幫妹妹介紹一名高考公務員，他覺得對方的條件還不錯，不過妹妹最後卻拒絕了，理由是「公務員很窮酸」，只想嫁給醫生或高薪工程師。結果文章曝光隨即被罵翻，網友怒轟「你妹要不要先看自己的條件？」「公務員碰到她好衰」。

原PO在Dcard發文表示，妹妹是做行政相關的工作，薪水大約35K，最近爸媽幫忙介紹了一名高考公務員，想讓2人發展關係，不過妹妹拒絕了，說還沒有結婚的打算。但他認為男方工作穩定、長相斯文，家裡狀況也不複雜，無法理解為何妹妹會拒絕。

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原PO透露，後來私底下詢問妹妹，對方才說「公務員就很窮啊，除非醫生或高薪工程師之類的，不然我根本不想結婚，公務員太窮酸，結婚後我基本上不可能（當）全職家庭主婦，還是要工作，根本沒意義」。

▲妹妹只想嫁給醫生或工程師。（示意圖／記者周亭瑋攝）



原PO聽到當下覺得很傻眼，但後來認為妹妹其實很聰明，知道自己想要什麼，因為依他們家的狀況，2人即使不結婚也能過得很爽，所以妹妹才會有這種想法，也嘆「奉勸台男好自為之，好好努力當上高薪工程師或司法官之類的，不然一般公務員其實對於女生而言實在沒有保障」。

文章一出隨即被砲轟，網友表示「你妹有什麼可以讓醫生、工程師願意選擇她的？」「就算當工程師也不一定選你妹啊」、「好像這年頭薪水越低的講話越大聲耶」、「你妹可能自認條件很好吧…很多女生都這樣，希望嫁有錢人、不用做事、四處玩樂、老公很愛她、不理公婆」、「其實男生也沒有一定要結婚，醫生跟高薪工程師，不結婚生活可以過更爽」、「你應該點醒她，你們家條件也沒有好到，她可以輕易攀上醫師還不用工作，要不然你爸媽也不會介紹公務員給她了」。