嗆檢察官「很白痴、腦袋裝豆腐」　天兵詐團成員多吃一罪...判55天

▲桃園一名何姓男子嗆檢察官「我覺得檢察官很白痴」。（圖／資料照片）

記者劉人豪／桃園報導

桃園一名何姓男子，將房子提供給詐騙集團放置節費器（Digital Mobile Trunk，簡稱DMT），用來竊取消費者資料，並收取12天5000元報酬，他後來也成為詐團成員，將DMT設備另裝在不知情友人住處。何男於偵查庭時，還嗆「我覺得檢察官很白痴」，桃園地院依侮辱公務員判拘役55日，另涉詐欺部分判有期徒刑1年10月。

判決書指出，何男以12天5000元報酬，同意提供其於桃園的房子，給詐騙集團裝設DMT設備，他覺得有利可圖，再把DMT設備裝在不知情友人住處，成為詐騙集團的成員。而何男於2023年5月30日，在桃園地檢署第四偵查庭內接受調查，在檢察官訊問時，當場嗆聲「我覺得檢察官很白痴」、「檢察官腦袋有裝豆腐嗎」等語辱罵。

法院認為，何男犯侮辱公務員罪，又於檢察官依法執行職務時，辱罵多數貶抑、不雅言詞，審酌何男因另涉犯詐欺案件，不滿接受檢察官偵查訊問，竟對檢察官口出穢言，妨害檢察官偵查訊問之進行，公然挑戰及藐視公權力，無視國家法治，影響公務員依法執行職務之威信及尊嚴，桃園地方法院依侮辱公務員罪，處拘役55日，可易科罰金。

何男涉詐欺罪部分，法院審酌何男不思循正當途徑獲取所需，為牟取一己私利，無視近年來詐欺案件頻傳，行騙手段日趨集團化、組織化、態樣繁多且分工細膩，每每造成廣大民眾受騙，損失慘重，對於社會秩序及治安危害甚鉅，依犯三人以上共同詐欺取財罪，判有期徒刑1年10月，沒收犯罪所得6萬2000元、DMT設備。