AI相關詐騙奪冠！　LINE公布五大「錯假訊息」

▲LINE公布2023年錯假訊息。（圖／LINE）

記者陳俐穎／綜合報導

你是否曾關心 AI 被運用來做詐騙？或收到簡訊提醒請於期限前繳款？這可能是詐騙陷阱。LINE 公布 2023 年錯假訊息排行榜，其中在錯假訊息的查證上，詐騙集團運用 AI 模擬語音進行詐騙奪冠，顯示許多用戶已經遇到此問題。

詐騙相關的訊息查證榜單前三名：

1.詐騙集團運用AI 模擬語音詐騙？

2.簡訊詐騙相關的「偽裝政府騙6000？」

3.簡訊詐騙相關的「交通罰緩預期未繳？」

為提高全民媒體識讀，LINE 數位當責計畫於2019年啟動，聯手專業查證夥伴展開「 LINE訊息查證」服務，讓用戶將可疑文字訊息，連結或文字型圖片傳至 LINE 訊息查證官方帳號進行查證。截至2023年11月底，已收到超過17萬筆可疑訊息的舉報，舉報人次也超過69 萬人次。自2021年起，LINE訊息查證公布年度最受關注的熱門錯假訊息榜，

年度最受關注的熱門錯假訊息榜，回顧2022年疫情仍為重要關鍵字，宣稱可治療新冠的錯誤偏方「綠茶配檸檬可以治新冠肺炎？」、打著防疫專案名義補助每人3000元，實則詐騙個資的假網站「防疫專案線上申請網站？每人補助3000元？」。民生息息相關的食物類假訊息，例如「紅殼雞蛋是添加色素、偽裝土雞蛋販售？」。

2023年：詐騙，AI，交通等關鍵字受矚目

隨AI在今年掀起爆炸式熱門討論，「詐騙集團運用 AI 模擬語音詐騙？」拿下2023年榜單冠軍。「詐騙集團偽裝政府騙6000？」與#「簡訊收到交通罰緩？」 等簡訊詐騙相關的類型則佔據二，三名。

假的限時貼圖免費大方送也拿下第五名，可見用戶非常關注詐騙議題。至於第四名，則是交通議題的 「禮讓行人免受罰！」，顯見生活與荷包對用戶的重要性。

為加速處置高風險帳號，LINE 主動偵測從外站詐騙廣告引導加入的帳號，掃蕩涉及違反LINE服務條款的帳號，至今年八月底已經處置超過2200個帳號。針對站內直接投放的廣告 LINE 會以人工審查，投資類型商品廣告更只讓金管會核准的金融投資機構刊登，並要求廣告主必須確保內容符合金管會相關規範。