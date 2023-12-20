詐騙再進化！警逮車手續追上手　無辜女幣商喊冤：我合法的

記者鄧木卿／台中報導

台中警方日前逮捕假冒檢警的22歲邱姓男車手，邱男被逮後願意配合，供出要把贓款繳給上手的地點，不料，警方到場後，現身的竟是1名長相清秀徐姓女幣商，徐女表示，公司接受訂單前來取款，並不知情訂單者是詐團，她無辜喊冤「公司有營登，是合法的」，警方驚覺詐團手法再進化，不再派上手取款，直接訂購虛擬幣，完全沒有被抓的風險。

▲台中警方逮捕車手（上圖），要續追上手時，卻是無辜女幣商出現，顯示詐騙手法再進化。（圖／民眾提供，下同）

詐騙集團車手以往拿到詐騙所得後，會立即上繳給躲在附近的上手，因此多數上手也會一併落網，如今詐團行騙手法再升級，不再派人取款，而是直接訂購泰達幣，由幣商去面對警察，上手沒出現，當然也就沒有被逮的危險。

台中市64歲張姓婦人日前接到自稱「張姓員警」來電，這名假警察謊稱，張的帳戶有不法資金匯入，涉及洗錢及毒品案，已被8人提告，必須扣押名下所有資產，隨後電話又轉接給假檢察官，假檢察官請張婦備妥60萬保證金，還再三交代勿告知他人，避免洩密。

張婦先前已有遭詐騙經驗，這次面對一連串的指令，老套的詐騙劇本，早讓張婦波瀾不驚，冷靜報警請求協助。

台中市警察局第四分局獲報後，事先在張婦家中埋伏，邱男一現身，立即逮捕上銬，邱男落網後，願意配合告知上繳的地點。

員警依照約妥地點要逮捕上手，意外發現出現者是1名長相清秀的徐女，徐女無辜的說，她早上接到客戶訂購60萬元泰達幣，所以依約定時間前來取款，拿到錢後再打幣過去，對於自己無端涉入詐團，她頻頻喊冤，還出示營登佐證清白，全案訊問後，將邱嫌依洗錢防制法移送台中地檢署偵辦。