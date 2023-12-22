火燒「女友9歲兒」狂喊要驅魔！　美男當場被警察擊斃

▲漢姆聲稱女友兒子被附身，試圖縱火傷害無辜孩子。（圖／翻攝臉書Happening Events In Highlands County Florida）



記者吳美依／綜合報導

美國佛州39歲男子漢姆（Richard Ham）聲稱，女友的9歲兒子「被惡魔附身」，試圖縱火傷害無辜孩童，他看見警察到場應對，竟還揮舞2根金屬棍襲警，隨即被開槍擊斃。

紐約郵報報導，警方19日下午接獲通報，前往某路段處理疑似垃圾引發的火勢，抵達現場卻發現，竟是一對情侶正在對女方孩子縱火。

漢姆拒絕服從命令、乖乖投降，遭到電擊後，竟還揮金屬棍，重擊一名員警的頭部，他隨後馬上被另一名員警開槍打中，送醫急救後宣告不治。負傷員警接受治療後已經出院。

目擊者向警方供稱，漢姆宣稱30歲女友菲莉普絲（Lakenya Phillips）的孩子被附身了，將男孩推入火中，還使用著火毯子覆蓋對方，幸好孩童成功脫逃，傷勢並不嚴重。

▲漢姆在現場被擊斃，菲莉普絲也被逮捕。（圖／翻攝臉書）



9歲男童已經接受佛州兒童與家庭部安置，他已經至少10天沒有洗澡或刷牙，而且一整天沒吃飯了。男童還說，媽媽與男友經常吸毒，漢姆聲稱曾殺過人，經常拿刀威脅別人。

菲莉普絲當場落網，與男友乘坐的汽車裡搜出大量槍械與毒品。2周前，她與兒子在堪薩斯州威奇托（Wichita）分別被當局登記為「失蹤」及「受到危害」，目前尚不清楚母子倆為何及如何出現在1500英里（約2414公里）之外的佛州賽百靈（Sebring）。

警方表示，漢姆有一系列前科，曾在阿肯色州、南卡州、喬治亞州被判武裝罪名及持有毒品罪名，他們正與他州同仁合作調查，釐清曾經殺人的說法是否屬實。

菲利普絲則被指控謀殺執法人員未遂、毆打執法人員、暴力拒捕及虐童等罪名，檢方宣稱她的行為也導致漢姆死亡，因此尋求提出謀殺重罪指控。她20日首次出庭後，被判入獄不得保釋。