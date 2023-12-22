日本琵琶湖「大量水鳥暴斃」死因不明　專家籲：勿觸避免感染疾病

▲日本琵琶湖大量水鳥死亡，目前死因不明。（圖／翻攝YouTube／関西テレビNEWS）



圖文／CTWANT

位於日本賀滋縣的最大湖泊琵琶湖西南岸的大津市大津港近日有大量水鳥暴斃，其中還包括白頂鶴和白尾天鵝；不過大量屍體已被淹沒或損壞，因此無法得知確切死因。對此，當該縣政府也呼籲民眾勿觸死鳥，也不要餵養野生鳥類。

根據日媒報導，日本賀滋縣18日在該縣最大湖泊琵琶湖西南岸的大津市大津港附近發現大量已經死亡的水鳥，約有40至50隻，且鳥屍體中還包括白頂鶴及白尾天鵝。

該縣懷疑這起鳥類大量暴斃疑似與禽流感有關係，但因為許多屍體已經被淹沒或遭到破壞，因此無法進行檢測。根據報導，一位每天沿著湖岸散步的83歲男子就向日媒表示，「我已經看到死水鳥被海藻纏住大約6天，而且數量正逐漸增加，這是我第一次看到這樣的情景。」

對此，目前日本負責該縣西部及南部的林業局正在加強該湖泊周邊地區檢測，並呼籲民眾務必遠離港邊，也不要觸摸死亡鳥類的屍體，以免感染傳染病，更不要餵食其他野生鳥類。

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