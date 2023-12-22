歐洲正妹見台灣選舉連喊震驚　2分鐘吐心聲「台灣加油」

記者黃翊婷／綜合報導

2024大選進入最後衝刺階段，一名來自歐洲的年輕女子表示，在她的老家，同齡人都把政治當笑話看待，所以她認為自己運氣很好，能夠見證台灣的選舉，同時也很震驚能在各種意想不到的地方看見選舉相關的人事物，也很意外台灣人就算政治立場不同，爭論到面紅耳赤也不會真的打起來，「我相信大家最後都會選擇自己最理想的候選人，不管最後誰贏，我希望台灣不要改變。」

▲歐洲女子認為自己很幸運，才能親眼見證台灣的選舉。（資料照／記者李毓康攝）

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經常分享在台外國人生活的「不要鬧工作室」，21日在YouTube上傳一部2分鐘的新影片，由一名來自歐洲的女子分享對台灣選舉的看法。歐洲女子在影片一開頭便直言，在她的老家，同齡人幾乎都把政治當笑話看待，對政治也不會太認真，所以她覺得自己運氣很好，可以見證台灣即將到來的2024大選。

歐洲女子提到，在台灣選舉期間，隨處可見候選人的旗幟或海報，就連衛生紙包裝上面也會印有候選人照片和政見，或者早上會在路邊看見候選人與民眾打招呼，這些狀況她在老家都沒有見過，因此感到很震驚；此外，她也跟一些政治立場不同的年輕人或長者聊過天，親眼見過有人因為觀點不同吵到面紅耳赤，但誰也沒有真的打起來，再次讓她震驚，「我真心尊敬這種理性的爭論。」

最後，歐洲女子表示，投票是民主最重要的一環，不管富有或貧窮，大家的票都是一樣的，「對那些會出來投票的人，我給予最高度的尊重，因為政治就落實在我們的生活裡，不要因為失望不投，因為每張票都算數，我相信大家最後都會選擇自己最理想的候選人，不管最後誰贏，我希望台灣不要改變，因為這是那個我們所有人都愛上的國家啊，台灣加油。」

影片公開之後引發台灣留言熱議，大多數人都覺得歐洲女子的觀察心得很正面，而且很尊重不同立場的人，「其實大家需要冷靜和理性，選舉是一時的，過後大家還是要為自己的生活未來負責任」、「謝謝妳影片最後一句『台灣加油』」；不過，也有少部分網友認為，台灣的情況特殊，進而導致每到選舉期間就有很多狀況，「跟大多數國家相比，台灣真的是很『政治狂熱』的，可能是台灣特殊的國際地位造成的吧」。