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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

鈕則勳直言「賴皮寮」拆彈不成功　2原因曝光：什麼是公益信託

記者葉國吏／綜合報導　

2024大選首場總統候選人電視政見發表會於20日舉辦，民進黨總統候選人賴清德發表會中宣布，將萬里老家公益信託，無償、無期限捐助公益團體，回饋作為「礦工生活文史工作空間」，或者社區鄰里公益使用。對此學者紐則勳以兩點理由認為，賴皮寮拆彈不成功。

▲民進黨總統候選人賴清德於政見發表會後受訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨總統候選人賴清德。（圖／記者林敬旻攝）

賴清德在發表會中表示，最近他家的老房子，受到藍白攻擊，也引起社會的關注，其實礦區的房子，牽涉到台灣礦業發展歷史留下來的礦工住宅，以及礦工後代安居的問題，合理的解決才是正道，不是在多年後只做到認定「既存違建，拍照存檔」就當作解決。

「最近我看到礦區內鄉親擔心安身立命的房子被視為違建，也擔心被拆除，我感到過意不去。」賴清德說，他有責任來協助大家，找出一條道路，保障大家的居住權益。他表示，在礦區的居住權獲得保障之後，為了紀念那個年代礦工對台灣經濟的貢獻，我願意把房子交付公益信託，優先做為「礦工生活紀念館」。

對此學者紐則勳表示，賴清德表示要將老家交付公益信託，可能想要替「賴皮寮」拆彈，但紐則勳認為，「大眾不了解什麼是公益信託」。

▲賴清德萬里老家維安人員。（圖／翻攝自Facebook／邱毅）

另外賴清德又提到民眾黨總統候選人柯文哲的違規農用地、國民黨總統候選人侯友宜的大群館，紐則勳直言有點「偷換概念」的狀況，覺得賴清德這次拆彈不成功。

 
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