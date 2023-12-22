護理師女神凸2點逛IKEA！隨手一拉露出「一條紅」　5秒影掀暴動

▲護理系女神謝侑芯因身材火辣、作風大膽，吸引大票粉絲追隨。（圖／翻攝謝侑芯IG）

記者閔文昱／綜合報導

網紅謝侑芯曾擔任護理師，之後轉行經營直播、YouTube，也常透過Instagram上傳火辣美照，擁有92萬名粉絲追隨，近日她現身家具賣場IKEA，身穿超薄白色上衣，展現豐滿上圍及魔鬼般曲線，甚至還撩起裙襬露出一截內褲，讓大票網友一飽眼福。

謝侑芯今（21日）在社群平台X（先前稱為推特）PO出一段5秒影片，只見她在IKEA賣場內，上身穿著一件超薄白色上衣，上圍幾乎快包不住，也因為衣服設計得很貼身，她的胸前明顯凸出2點，裡面似乎並沒有穿內衣，大方在公共場合激凸。影片最後，她還俏皮將裙襬往上拉，露出一部分內褲，畫面相當火辣。

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▲謝侑芯在IKEA「掀裙子露內褲」，讓粉絲大飽眼福。（圖／翻攝自X／謝侑芯Iris）

謝侑芯也在文內表示「哪時候能去你家？現在都只能逛逛宜家（ikea）」，養眼畫面及挑逗文字讓不少粉絲看了紛紛驚呼「太性感了」、「來喔，歡迎光臨我家」、「現在可以來我家嗎？」、「內褲從後面看是不是很明顯」、「好大膽，太辣了吧」。

事實上，謝侑芯作風大膽，敢穿也敢秀，就連外出時，也絲毫不避諱外界眼光，吸引一大票粉絲追隨，但行為也頗受爭議。她過去就曾在法國羅浮宮旅遊時，一度當場脫掉外套，裡面只穿著一件薄紗Bra在大街上拍照，此舉立刻引來當地警方上前關切。

▼謝侑芯曾在法國羅浮宮僅內衣入鏡引來警方關切。（圖／翻攝IG／irisirisss5200）