東亞寒潮爆發！寒流最強6°C時刻到　前「鯉魚」颱風害全台雨多

▲今晚開始就是寒流最強時刻。（圖／翻攝自Facebook／天氣即時預報）

記者李宜秦／台北報導

今明兩日是寒流發威，臉書粉專「天氣即時預報」提醒，東亞寒潮爆發，寒流最強時刻即將來臨，最冷時間點落在今晚到周六清晨，由於冷空氣勢力範圍廣大，這次寒流會「冷很久」，加上前鯉魚颱風的高空暖濕氣流北上，導致台灣降雨也較多。

天氣即時預報在臉書貼文指出，從衛星雲圖中，可以看到台灣周遭雲系眾多，包括冷空氣與相對暖的海水相遇，形成一列列的雲系，這是冷空氣偏強的特徵；另有前鯉魚颱風的高空暖濕氣流北上，這兩股雲系，一個代表冷空氣極強、一個使天氣陰霾有雨，都更加深本次寒流的威力。

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由於冷空氣勢力範圍廣大，這一次寒流會冷很久，寒流影響時間至周六清晨，最冷時段為今晚到周六清晨，金門、馬祖只有7度或以下，北部郊區也只有8度。北部市區、中部郊區、宜蘭9度，中部市區、南部郊區10度，南部市區、澎湖、花東11-13度。

今日南方水氣仍多，全台陰霾偶雨，明日水氣略減，中南部稍放晴、北東部雨緩。本次寒流即將來到最強、最冷的時刻，現在開始，戶外溫度還會比現在更低。

▲未來天氣趨勢。（圖／氣象署）

中央氣象署預報員羅雅尹表示，今明兩日寒流威力最強，中部以北、宜花整天氣溫都很低，溫度都低於10度，其他地區也是10度上下，今晚到明晨最冷，北部、東北部8度，中部10度，南部10-12度，北台灣內陸空曠地區6-8度。

根據氣象署資料顯示，今明兩日體感溫度低，尤其北台灣體感溫度特別低，台北市今6-9度、明5-9度；新北市今明均5-9度；桃園市今3-7度、明2-7度；新竹縣市今2-6度、明1-7度；苗栗縣今3-7度、明2-11度。