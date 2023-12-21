國發會：蔡總統執政後「台股漲逾100%」明顯優於日韓

▲國發會表示，台股自蔡總統執政後漲幅逾100%，明顯優於日韓。（圖／記者湯興漢攝）

文／中央社

國發會今天在行政院會報告「政府經濟發展成果回顧與未來展望」時指出，受惠於近年經濟表現及產業具全球供應鏈關鍵地位，台股自總統蔡英文上任後漲幅逾100%，明顯優於日韓等國。

根據國發會報告，台灣在2016年至2022年出口金額成長逾71%，2022年更締下出口4794億美元的歷史新高，2023年整體出口規模預估可望創下第3高；同時逐步減少對中國出口依賴度，促進整體產業朝向高附加價值發展，顯示台灣近年提升投資動能、推動新南向政策，以及強化與主要國家雙邊經貿關係等多重政策，對外經貿更加均衡發展。

財政、金融部分，國發會指出，政府因應國家發展需要及疫情等國際重大突發事件，仍妥適運用財政政策維繫經濟穩定成長，並藉稅收增長適時增加還債，2016年以來，實際債務還本逐步提高，近8年累計債務還本新台幣7960億元，政府債務占GDP比率平均也持續下降。

投資方面，2016年到2023年11月，僑外來台投資累計達819億美元，換算成新台幣逾2兆元，另投資台灣3大方案投資金額也累積逾2兆元，顯示台灣仍是全球投資的關鍵選擇；此外，台灣對東協的投資金額今年截至11月為止也已超越中國；同時政府公共建設經費規模續創16年新高，2023年達6702億元。

台股部分，國發會說，受惠台灣經濟近年表現優異、產業位居全球供應鏈關鍵地位，台股自2016年蔡總統上任以來漲幅逾100%，不僅明顯高於2008年至2016年期間的負成長（跌幅6.1%），也顯著優於其他亞鄰國家，如韓國（漲幅31.6%）、新加坡（漲幅12.8%）、中國（漲幅4.3%）、香港（跌幅15.4%）、日本（漲幅97.0%）。

在勞動、消費方面，國發會說，由於國內投資擴增帶動就業機會增加，2016年至2022年國內失業率平均3.80%，低於2011年至2015年平均4.11%；政府也連續8年調升基本工資，分享經濟果實；2022年零售、餐飲營業額也創下歷年新高，達新台幣4兆2815億元、8653億元。

展望2024年，國發會說，隨全球終端需求回溫，加上人工智慧（AI）等新興科技應用持續擴展，台灣半導體及綠能投資持續擴增，有助帶動出口及生產動能緩步成長，在外需復甦、內需穩健下，行政院主計總處預估台灣經濟成長率可望超過3%。