高虹安率團參訪矽谷交通局　交流智慧城市交通升級策略

▲新竹市長高虹安今(21)日率市府訪問團前往矽谷交通局。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市長高虹安今(21)日率市府訪問團前往矽谷交通局，交流交通改善策略，作為竹市未來交通升級的參考。高虹安表示，矽谷和竹市皆為科技產業聚落城市，在交通方面也面臨相似瓶頸，包含交通壅塞與缺乏大眾運輸系統等問題，目前矽谷交通局正在進行「矽谷捷運線二期擴建計畫」，期望透過此次拜會共享大眾運輸政策推動經驗，作為未來大新竹輕軌建設借鏡，打造屬於市民的「安居科技城」。

高虹安表示，新竹科學園區的從業人員約為15萬人，周遭道路系統受限都市發展，加上缺乏大眾運輸系統，和矽谷所處的舊金山灣區條件相仿，皆在尖峰時段易有交通阻塞情形，有賴公家機關提出解決方案。因此自上任後即成立「交通改善小組」，由她親自擔任召集人，邀請具實務經驗之專家學者擔任交通改善小組委員，並請交通處盤點全市瓶頸路段和路口，針對交通問題、數據分析及研議改善方案，在小組成員討論得到共識後推行，目前已召開9次交通改善小組會議，並落實數項交通改善計畫。

高虹安指出，竹市除了各項瓶頸路口的改善，也積極推動大新竹輕軌計畫、先導公車服務設施、停車智慧化等政策，逐步來改善各項交通問題。希望透過和矽谷交通局的交流活動獲取相關經驗，未來作為新竹市交通改善的參考。

交通處長倪茂榮表示，矽谷交通局業務包含運輸服務、交通壅塞管理、公路建造以及自行車及人行道相關設施等業務。透過此次參訪，確實獲得許多寶貴的經驗，無論從車流管理、智慧交通、大眾運輸及停車管理等，汲取相關經驗後會再配合竹市交通條件，作為未來改善的參考和施政推動的依據