媒體民調高虹安就職週年　6政策滿意度破6成

▲高虹安致力打造市民幸福的「安居科技城」。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

《ETtoday民調雲》今(21)日公布最新民調結果，新竹市長高虹安就職即將屆滿一週年，市民對市府團隊在社會福利、托育措施、交通改善及青年參與等政策推行上，滿意度皆超過6成，尤其對於竹市府擴大敬老愛心卡使用範圍，更有將近8成市民滿意。媒體詢問市府回應，對此，市府表示，高市長上任週年逐漸展現市民有感的施政成果，每項民意數據的呈現，皆是高市長與市府團隊重要施政依據，感謝市民朋友的鞭策與肯定，市府團隊穩步落實城市藍圖，更不忘謙卑初心「傾聽民意、專注市政」，致力打造市民幸福的「安居科技城」。

《ETtoday民調雲》最新民調顯示，新竹市民對於高虹安就職滿週年所推動的6項政策，滿意度皆破6成，其中在社會福利方面，以「敬老愛心卡擴大運用，照顧長輩及身障者」滿意度最高(78.5%)，獲市民大力肯定。其次依序為「增設夜間及假日臨托服務」(73.7%)、「桃竹竹苗通勤定期票」(71.3%)、「好孕專車再升級並放寬申請，友善生育」(68.6%)、「擴大青年參與政策」(66.2%)、「空橋興建，友善行人」(61.5%)等政策，皆有超過6成的民眾給予滿意評價。

市府表示，高市長上任滿週年逐漸展現施政成果，今年市府團隊積極推動「老幼共好、幸福友善」的社福政策，不僅持續發放安老津貼及重陽敬老禮金，另也辦理老人免費健檢、放寬免費全口假牙補助資格，更擴大敬老卡及愛心卡使用範圍，新增租借國民運動中心場地、搭乘台鐵、開放農會擴大使用等服務，並於12月開放搭乘新竹往返台北路線的國道客運，讓長輩們「樂活新竹市、幸福呷百二」。

此外，在照顧長輩的同時，高市長亦積極建立友善托育環境，減輕家長負擔，市府團隊於今年4月增設東區夜間及假日定點臨托服務，並放寬好孕專車搭乘資格，廣受家長們好評，更將於年底開辦香山區定點臨托，明年也將提高生育津貼為每胎3萬元，透過完善托育福利及推動多元政策，多管齊下鼓勵市民生育，打造年輕一代「願婚、敢生、樂養」的婚育環境。

市府指出，為鼓勵民眾搭乘大眾運輸，高市長主動邀集桃園市、新竹縣及苗栗縣，共同向交通部爭取「桃竹竹苗TPASS通勤定期票方案」，今年10月正式上路後，首週即突破8萬人次，深獲通勤族肯定；更與竹縣、科管局及陽明交大達成共識，以最快速度向中央爭取「縣市先導公車計畫」核定，將打造首條市區直達竹科園區的全電動公車路線，力拼明年上半年啟用，提供市民朋友兼具環保與便捷的大眾運輸服務。

市府表示，竹市是全台數一數二年輕的城市，青年朋友更是創新活力的來源，對此高市長擘劃「青年活力」施政藍圖，首創推動「青年公共參與及公民培力計畫」，辦理公共議題走讀及市政參訪、外縣市青諮交流、公民培力工作坊及公共參與研習營等活動，致力擴大青年公共參與，為竹市政策藍圖注入更多能量，讓市政服務更貼近青年及市民的需求。

市府指出，高市長完善全方位的基礎建設及福利，針對行人友善，市府團隊積極推動通學步道及路口行人安全改善計畫，包含增設行人專用時相、改善中華路二段人行環境，並成功爭取科管局補助1.19億元推動關埔空橋建設，第一期工程規劃建置跨越慈雲路的行人陸橋，目標明年10月完工，提供更友善的人行環境。

市府說明，市府團隊在高市長率領下，穩步落實城市藍圖，就職週年施政成果逐漸展現，在多次媒體民調中皆獲得過半民眾支持，再次感謝市民朋友的肯定，但市府團隊不會以此自滿，會再加倍努力回應市民期待，每位市民的聲音皆是施政的重要參考依據，市府團隊不忘謙卑初心，持續傾聽民意、專注市政，打造專屬新竹市民的「安居科技城」。