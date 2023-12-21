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科技業年度大事！台電出動破百人完成南科歲修　200家廠商受惠

▲▼科技業年度大事！台電出動破百人助南科歲修，200家廠商受惠。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲台電出動破百人完成南科歲修，200家廠商受惠。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

位在路竹的南部科學園區高雄園區，在11月完成一年一度共計2天的歲修工作，總計超過200家廠商受惠。台電2天總計出動破百人次參與歲修，重點工作包括更換四路自動化開關、二路開關、汰換變壓器、配電場基礎台重製等，透過實地設備點檢、汰換，減少弱點、強化設備，確保供電穩定，讓廠商明年一整年可以安心拚經濟。

歲修是科技產業園區的年度大事，更是台電每年的重點工作。位在路竹的南部科學園區高雄園區，今年歲修時間在11月，位置較屬市區的前鎮科技產業園區、楠梓科技產業園區，則分別預計在2024年年初的1月、3月進行。

▲▼科技業年度大事！台電出動破百人助南科歲修，200家廠商受惠。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲歲修是科技產業園區的年度大事，更是台電每年的重點工作。（圖／記者賴文萱翻攝）

台電高雄區處處長張以諾表示，歲修時，台電主要負責配電線路外線的設備；用戶內線設備則由廠商及機電顧問公司共同進行維修點檢，才能攜手降低停電及電壓驟降事故，確保供電運轉穩定。

線路課長劉鴻男表示，此次年度歲修工作並非想像中容易，總計34條饋線、206處配電場室需要維護，且除了老舊設備的汰換，針對既有電纜接頭，同仁也會逐一使用矽膏擦拭，強化絕緣密封效果；同仁也會巡視現場有無白蟻，進行噴藥、除草，及各式防蛇鼠處理等工作。

▲▼科技業年度大事！台電出動破百人助南科歲修，200家廠商受惠。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲對於用電量相對大的產業園區用戶，台電透過每年4次巡視、2次點檢、1次歲修的方式，期許創造穩定的供電環境。（圖／記者賴文萱翻攝）

歷史較悠久的楠梓科技產業園區在歲修時，因配電室在廠商大樓頂樓，機具無法載送設備，還必須透過人力搬運重量分別約30、20公斤的比壓器、比流器上樓。

每次更換約需4人，2人在狹窄的開關箱內組裝，2人在開關箱體外協助人工搬運傳遞與強化照明等，是一項非常辛苦且艱鉅的任務。

▲▼科技業年度大事！台電出動破百人助南科歲修，200家廠商受惠。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲科技業年度大事！台電出動破百人助南科歲修，200家廠商受惠。（圖／記者賴文萱翻攝）

對於用電量相對大的產業園區用戶，台電長期皆提供良好的專人服務，並透過每年4次巡視、2次點檢、1次歲修的方式，期許創造穩定的供電環境給予用戶。

台電今年度總計出動線路課、檢驗課、饋自課、施工課、巡修課等部門百名同仁參與歲修，透過即時聯繫，即時調派人力掌握設備檢點所需人力，努力在有限時間完成歲修工作。

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