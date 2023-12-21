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4：40爆冷「超商一堆人排隊」　真相神展開！千人朝聖：很多正妹

▲▼ 。（圖／翻攝爆廢1公社）

▲一群人凌晨在超商外面排隊，讓原PO好奇在排什麼。（圖／翻攝爆廢1公社）

網搜小組／劉維榛報導

舉凡演唱會、美食名店到搶名醫看診號，台灣人總能不畏颳風下雨排隊！一名網友驚呼，某天清晨4點多，天氣冷颼颼，竟有一群人在超商外面排隊，讓他好奇不已「難道這邊有什麼隱藏版的美食？」文章引來千名網友炸鍋討論，「排隊民眾：我看到有人排隊，我就排了」，而真相神展開了。

一名網友在臉書《爆廢1公社》表示，周三（20）日清晨經過小7超商時，發現店外出現排隊人潮，他好奇停下來拍照，接著拋問「早上4:40看到好多人在排隊，難道這邊有什麼隱藏版的美食？」

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照片可見，天色還沒亮，就有一群人井然有序站在騎樓，由於當時氣溫偏低，大家幾乎都穿著外套，甚至戴上連身帽保暖禦寒。

照片曝光後，引來千名網友朝聖歪樓討論，「早上5點前10位，享有6折優惠，不是每個地方都有嗎」、「排隊民眾：我看到有人排隊，我就排了」、「搶演唱會的票？」「覺得是隔壁在開售限量新品啦～只是排隊人龍經過超商」、「去排就知道了」、「好想知道他們到底在排什麼」。

也有網友眼尖直呼，「看起來像桃園南平路跟經國路交叉的轉角7-11」、「經國南平路口，等車」。

留言串也釣出員工解答，「這免稅店上6點的班的人在等交通車，我為什麼知道？因為我們公司的」。有網友反虧「你同事很多正妹、小姊姊的」，該員工也笑回「這倒是」。此外，還有過來人透露，「松山機場以前早班5：30，4點左右就要起床，之前上班的時候，最怕寒流+下雨，因為那個雨打在臉上，都不知道是是雨還是淚了」。

由於台人總是有耐心排隊，另有網友說，「看來二樓有解答了，不用嘲笑排隊的人了，西門也有排隊潮，但是是在排診所掛號」。

▼釣出員工解惑了。（圖／翻攝爆廢1公社）

▲▼ 。（圖／翻攝爆廢1公社）

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