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妹子「抓哥吉拉」結帳！感應付款霸氣叫了　全場笑翻：好恥

▲▼ 。（圖／翻攝自動物梗圖星球）

▲馬尾妹拿哥吉拉公仔結帳。（圖／翻攝自動物梗圖星球）

記者鄺郁庭／綜合報導

從悠遊卡、icash（愛金卡）到一卡通，都推出有造型的支付工具。愛金卡上月底就跟哥吉拉授權公司合作，推出「哥吉拉紅蓮公仔 icash 2.0」，外型做成18公分高的哥吉拉公仔，價格是2980元。最近有妹子拿到實體後，跑到超商試用，感應扣款時，公仔不僅亮起紅光，還發出經典哥吉拉叫聲，畫面超逗趣。

有網友在「動物梗圖星球」分享一段影片，一位馬尾妹手持哥吉拉到超商，點了一杯飲料、刷了載具後，就把哥吉拉放到感應結帳機上，怕感應不到還喬了一下位置。機器感應從藍色變紅色時，公仔的胸、腹、大腿及背鰭也閃出紅光，還有巨大吼叫聲，最後機器亮綠燈、成功結帳。

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影片引來一票網友爆笑，「這好酷喔」、「很瞎但超酷」、「恥度很高」、「哈！還會叫，讓我笑出來了」、「拿著這尊恥力要夠耶」、「最近常遇到客人拿些奇奇怪怪造型的悠遊卡出來刷，都見怪不怪了」、「這叫聲不行啦！好像尖叫雞」、「笑鼠！出門都要拿這隻哥吉拉。」

據愛金卡官網顯示，「哥吉拉紅蓮公仔icash2.0」在上月28、29日開始預購，一隻2980元，採腳底感應，感應後會發光發聲，可以更換電池，是全球限量發售。雖然價格不便宜，但目前超商線上購物中心顯示已售罄、無存貨，已經買不到了。

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