大安森林公園1男手持利剪嚇壞路人　警火速壓制+2罪名移送

記者張君豪／台北報導

21日上午8時許，北市國民黨立委候選人羅智強在大安森林公園沿街拜票，該競選團隊工作人員發現有一男子踢腿攻擊路邊民眾，事發後更持利剪於和平東路、新生南路口西北角徘徊，大安警分局獲報，派遣大批警員到場處理，警員見該男子確實手持利剪，立刻將其壓制逮捕並施以管束逮捕，快速將持刀男子帶返和平東路派出所釐清案情，後續將依《刑法》151條恐嚇公眾安全、305條恐嚇等罪嫌移送台北地檢署偵辦。

▲馬男持利剪出現在立委候選人演講會場，警方火速到場壓制。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

根據警方調查，發現持剪刀的馬姓男子（51歲）精神狀況不穩定，他家住新北市雙和區，今晨出現在羅志強拜票活動現場，羅事後透過臉書PO文指出，21日上午6時在大安森林公園街頭演講時，經歷一場差點發生的隨機刺人案。

他回憶事發經過指出：該名男子先是踢了團隊志工一腳，接著拿剪刀作勢要攻擊路人，嚇得路人趕緊跑開。因街頭演講處有員警在場，原本站在羅智強對面街口的同仁見狀，隨即趕過來通報警方。此時，該男子也從對面的街口走過來，火速被警方壓制，所幸這起意外事件並無人員受傷。

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