新竹農地改停車場出租爭議　柯文哲願「將租金捐出來」：這沒問題

▲柯文哲「回娘家」南門市場掃街拜票。（圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

名嘴徐嶔煌爆料，民眾黨總統候選人柯文哲擁有的新竹市一塊農業用地，被鋪柏油路成停車場，使柯文哲宣布20日將水泥刨掉，並請遊覽車開走，回歸農業使用。但民進黨發言人卓冠廷質疑，柯買地時已作為停車場，這15年來有多少收費？而柯文哲21日則表示，自己會把錢捐出來，沒有問題。

柯文哲21日上午「回娘家」，到台北市南門市場掃街拜票，只見攤商與民眾反應相當熱絡，攤商不斷送東西，還幫忙大喊「1月12上凱道」等口號，另外還有自稱從桃園特別坐計程車趕上來的民眾，就是為了見柯文哲一面，更有人拿女兒畫柯唱歌的本子，與柯要簽名合照。

被問到外界質疑農業用地改停車場，會不會將其租金拿出來做公益？柯文哲直言「喔！這沒問題！」因為自己2015年幫總統蔡英文辯護時就有講過，「還好，凡走過必留下痕跡。」這是很久以前爸爸柯承發的最大願望，希望柯文哲可以回新竹醫院當院長，所以幫忙準備了很多東西，結果自己一直沒回去當醫生。

柯文哲提及，該地作為遊覽車停車場使用，是最近這2年多才有的，以前並沒有，「這很簡單，該補所得稅就補，該捐出來，沒問題，反正對我來講，錢我會捐出來，沒問題。」自己還拜託民眾黨不分區立委候選人黃國昌找一個律師來處理，希望對方加入民眾黨後，扮演「第三者防腐劑」的角色。

媒體追問，這塊土地在擔任台北市長任內就有申報此地，但是否一直由家人處理？柯文哲說，「你們不要講，我都還不曉得這塊土地。」平常都是爸媽留在新竹，每年報帳者則是妻子陳佩琪，「我根本從來沒看過，我不會有炒房的念頭啦！這也不是我們當醫生的專長。」