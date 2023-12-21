賴清德老家錯失處理時機？　陳學聖：恐成總統夢碎「阿基里斯腱」

▲前立委陳學聖。（圖／陳學聖提供）



記者詹宜庭／台北報導

昨為2024年總統大選首場電視政見發表會，對於萬里老家違建爭議，民進黨總統候選人賴清德喊話將以「公益信託」方式，無償、無限期捐助提供給公益團體使用。對此，前立委陳學聖21日表示，賴清德一直錯判這只是違建的問題，忽略了背後硬拗、特權所烙下的印記，一再錯失處理時機，直言「賴皮寮」恐成賴清德2024總統夢破碎的「阿基里斯腱」。

陳學聖今日在臉書發文表示，在選戰中，陷入議題危機的一方，經常會用丟泥巴戰術試圖弄髒對手，說大家都一樣髒，或拋出更大的新議題轉移焦點。目前看來，賴清德陣營除了複刻2016年、2020年抗中保台的抹紅路線外，在選戰中了無新意，未能掌握新議題風向，反而在老宅議題上掙脫不開，愈陷愈深。

陳學聖指出，昨在公辦政見會上，當賴提出老宅處理原則「信託、公益」時，他就明白，這就是賴的底線，也就清楚這事不會罷休，還會愈燒愈旺，因為答案沒有超出大家的想像，事情就無法了結。

「或許有人會問侯、柯也被爆有土地爭議，為什麼會燒不起來？」陳學聖分析，原因在於侯的是老問題重炒，柯的問題很快就能處理好，而且民眾已意會這是賴陣營的泥巴戰，效果就不大。反觀賴清德，他一直錯判這只是違建的問題，忽略了背後硬拗、特權所烙下的印記，一再錯失處理時機，民眾已深入情境熱烈關注，再不是任一政黨可操作的，這時想拿一盆水來滅森林大火，真的難。

陳學聖提及，古希臘第一勇士阿基里斯勇冠三軍，最後敗陣死亡，就是被射中小腿後側跟腱，所以後世稱「阿基里斯腱」指某人或某事物的最大或者唯一弱點，即罩門關鍵所在，就來好好靜觀未來這選戰倒數時刻，「賴皮寮」是否真成了賴清德2024總統夢破碎的「阿基里斯腱」。