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侯友宜大群館被改名「剝皮寮」年賺2千萬　綠委批：把學生當肥羊宰

▲▼侯友宜大群館被改名。（圖／翻攝洪申翰臉書）

▲侯友宜大群館被改名。（圖／翻攝洪申翰臉書）

記者杜冠霖／台北報導

藍白陣營近日砲打民進黨總統候選人賴清德萬里老宅爭議，賴表態把萬里老家「公益信託」，無償無限期捐助提供給公益團體使用，並反問侯友宜「願不願意把大群館交付公益信託，免費提供給弱勢學生來居住？」民進黨立委洪申翰21日表示，侯友宜就是把學生當肥羊在宰，現在賴清德已經對老宅表態，「侯市長，換你了」，是否也願把這個剝學生皮的金雞母大群館公益信託，作為文大學生最平價的宿舍使用？

侯友宜2018年新北市長選舉期間深陷「大群館」宿舍爭議，當年被踢爆妻子任美玲名下建物申請99個門牌，以集合住宅名義取得使照，再由家人參與經營的「又昱公司」和文化大學簽約，變成學生宿舍，被質疑避稅、包租公。連時任台北市長的柯文哲都說，「他（侯友宜）很會鑽法律漏洞。」

隨著2024選戰，侯友宜大群館爭議又被挖出，這次租金更是三級跳，從一學期1萬8漲到1個月1萬6，對於相關批評，侯友宜則反擊，那是娘家繼承，也是合法建物，從一開始就合法開發票繳稅，不是違章建築或沒繳稅。

洪申翰表示，侯友宜把自己的大群館隔成103間，狂漲租給文大學生的租金，從原本一個學期18200元，漲到每個月1萬6到1萬7，已經翻了快5倍，簡單一點說，侯友宜就是把學生當肥羊在宰，吃乾抹淨，大群館的google map，現在都被稱作「剝皮寮」了。

洪申翰指出，侯友宜當然關心年輕人的居住問題，因為年輕人的居住處境越糟，侯市長就可以趁機收更高的租金。這也難怪，新北市的社宅進度根本就是零。

洪申翰表示，小我與大我之間，賴副總統昨晚已經宣布，要把老家公益信託，作為礦工歷史紀念的公益用途了，「侯市長，換你了，你要不要把你這個剝學生皮的金雞母大群館，直接公益信託出來，作為文大學生最平價的宿舍使用？」

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