　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

一邊漲凱旋苑租金、一邊提學貸補貼　賴競總酸侯：精打細算

▲▼民進黨立委候選人定裝照拍攝,競辦發言人陳世凱受訪。（圖／記者李毓康攝）

▲賴清德競辦發言人陳世凱。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

針對國民黨總統候選人侯友宜日前拋出學生學貸免息政策，賴清德競總發言人陳世凱21日表示，侯友宜一邊假好心提學費補助，一邊又坐擁99個門牌、103間套房的凱旋苑，甚至大漲凱旋苑學生房租，根本是拿國家的錢，以補助學生之名，實際上是補貼自己的口袋。

陳世凱表示，侯友宜先是抄襲賴副總統所提政見，跟進提出學雜費補助、青年購屋貸款，日前再拋學生學貸免息。其中，青年購屋貸款更是受到社會質疑，許多專家學者都指出「侯康貸」可能反而導致房價上漲，且利息優惠5年過去，月繳利息直接翻倍跳，該政策甚至「限制十年移轉」，恐怕致使青年繳不出高額利息，又無法轉移脫手，直接讓青年信用破產。

不僅如此，陳世凱強調，侯友宜所提學生學貸免息政策，中央政府早就在做，在賴副總統擔任行政院長期間，就已經推動就學貸款輕鬆還、放寬學貸延後繳款等政策。

陳世凱也質疑，侯友宜一邊提學貸免息，宣稱要降低青年負擔，一邊又大漲凱旋苑租金，大群館改名為「凱旋苑」後，99間套房直接增加至103間，租金更是從一學期1萬8200元，調漲至一個月1萬6千元，調幅高達5倍，可見包租公侯友宜根本不在意學生負擔有沒有降低，他所提政策只是以補助學生為名，事實上是拿國家的錢補貼自己的口袋，精打細算、雙面收租，榨乾青年還敢說居住正義，難道臉都不覺得痛嗎？

ET快訊
日「10年最強寒流」殺到！　北海道-24度一片白
快訊／耀樂一身灰現身！　認心情沉重：尊重判決
南投女學霸錄取哈佛大學！　創校以來首位
半個台灣下雪！「2016霸王寒流」冷到忘不了：此生第一次
快訊／氣溫直直落　宜蘭2人猝死
19縣市低溫特報！　北部「體感溫度1°C」時間曝
快訊／陸宣布：中止ECFA部分產品關稅減讓
快訊／板橋6000戶無預警停電！　5人受困電梯

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

政見會藍綠狂互攻　柯文哲酸「要辯論有辯論會」：奇怪！在幹什麼？

三重立委候選人李坤城抽中3號！掃街拜票「曝好記公式」投民進黨

新竹農地改停車場出租爭議　柯文哲願「將租金捐出來」：這沒問題

賴清德老家錯失處理時機？　陳學聖：恐成總統夢碎「阿基里斯腱」

賴清德稱「選總統3人都台獨」　林濁水讚：綠重要領袖第一次這樣講

一邊漲凱旋苑租金、一邊提學貸補貼　賴競總酸侯：精打細算

侯辦再提印度移工假訊息　賴競總：抹黑不打草稿

賴清德今啟動環島造勢　首場拋4帖交通藥方：高鐵延伸宜蘭

評藍綠白首交鋒　他點賴清德一招成關鍵：讓侯友宜、柯文哲驚慌失措

黃健豪曾喊要透過媒體、教改推兩岸認同教學　莊競程籲跟選民交代

為定居台灣！韓情侶決定創業　砸2萬卻買到壞冰箱：心好累

女搭高鐵坐錯車淒涼想哭　遇暖心車長＋乘客秒開朗

迪士尼100周年鉅作《星願》揭百年謎團　向星星許願「起源就在這」

等紅燈被撞！9機車全倒8人傷　女駕駛：有打N檔鞋卡住踩錯

甘肅地震引發罕見「砂湧現象」　2村莊遭「3公尺泥漿」淹沒！

美國男逛台灣市場狂被投餵　店家熱情送零食：這是禮物

柯基四腳朝天睡死翻白肚　弟跑來查看：還活著嗎？

草爺自豪尺寸「極度滿意！」　若潼「對8公分沒概念」：沒特別多經驗

娃娃機投50元中了可換2萬　台中警查扣47賭博式機台

這次要去哪？12/22(五) 晚間8點 跟著Fred遊大邱！

政見會藍綠狂互攻　柯文哲酸「要辯論有辯論會」：奇怪！在幹什麼？

三重立委候選人李坤城抽中3號！掃街拜票「曝好記公式」投民進黨

新竹農地改停車場出租爭議　柯文哲願「將租金捐出來」：這沒問題

賴清德老家錯失處理時機？　陳學聖：恐成總統夢碎「阿基里斯腱」

賴清德稱「選總統3人都台獨」　林濁水讚：綠重要領袖第一次這樣講

一邊漲凱旋苑租金、一邊提學貸補貼　賴競總酸侯：精打細算

侯辦再提印度移工假訊息　賴競總：抹黑不打草稿

賴清德今啟動環島造勢　首場拋4帖交通藥方：高鐵延伸宜蘭

評藍綠白首交鋒　他點賴清德一招成關鍵：讓侯友宜、柯文哲驚慌失措

黃健豪曾喊要透過媒體、教改推兩岸認同教學　莊競程籲跟選民交代

政見會藍綠狂互攻　柯文哲酸「要辯論有辯論會」：奇怪！在幹什麼？

公牛破5成命中率砍18記三分煙火秀　送湖人近期3連敗

砍死女歌手「強迫屍體正坐副駕」！許佳玲遇害畫面曝　106秒藏屍片瘋傳

交易傳聞熱門　釀酒人賽揚投手有意明年自由市場

外流私密片出庭！炎亞綸心情「還OK」：盡最大誠意跟努力和解

想喝茶要等10分鐘　印度男因「泡茶太慢」劍砍15刀斬首妻子

三重立委候選人李坤城抽中3號！掃街拜票「曝好記公式」投民進黨

小米汽車實車照遭外洩！將對兩家媒體究責

淡水動物之家多了國際化志工團　帶犬隻出籠散步曬太陽幫親訓

新北曳引車倒車撞斷消防栓！水柱噴發3F高　誇張畫面曝

吃飯加太多醋惹怒老闆　陸男被趕出餐廳還遭追打

政治熱門新聞

賴清德捐老家做公益　鄉民熱議1事

藍綠白政見交鋒　侯友宜表現NO.1

鈕則勳直言「賴皮寮」拆彈不成功　2原因曝光

賴清德要公益信託老家　徐巧芯：屋還是他的

趙少康才嗆萬里宅「拆或捐」就辭中廣　賴清德宣布捐出公益使用

賴清德談民調「7至8成反對國民黨執政」　9成反對民眾黨

賴清德「選總統3人都台獨」破對手攻勢　九二共識沒中華民國空間

柯文哲簽錯政黨協議只是全家哭　賴清德：他若跟中國簽錯是全國哭

賴老家公益信託　議員批採蘇嘉全模式

郭正亮揭賴老家崗哨內幕：應自請保鑣

侯友宜酸綠能發財　賴清德反問藍營：為何雲林縣議長涉綠能收賄？

賴清德：將萬里老家「公益信託」捐做公益使用

幕後／柯專心談政見　凸顯藍綠只有口號

陶姓空軍中校作弊屬實　被國防大學開除學籍

更多熱門

相關新聞

侯辦再提印度移工假訊息　賴競總：抹黑不打草稿

侯辦再提印度移工假訊息　賴競總：抹黑不打草稿

針對侯友宜辦公室再提印度移工議題，賴清德競選總部發言人戴瑋姍21日表示，侯友宜無視白紙黑字的反駁，硬是要抹黑，跟Lin bay 好油、國民黨網軍頭許哲賓一樣，造謠不臉紅。反觀侯友宜的開放大量中生來台就業、服貿、貨貿也都要快速重啟，都是由他口中說出，到底要開放一千萬、兩千萬，至今仍然說不出。

賴今環島造勢　首場宜蘭拋4帖交通藥方

賴今環島造勢　首場宜蘭拋4帖交通藥方

凱道首場造勢12/23開跑　北市交管規劃出爐

凱道首場造勢12/23開跑　北市交管規劃出爐

評藍綠白首交鋒　他點賴清德一招成關鍵：讓侯友宜、柯文哲驚慌失措

評藍綠白首交鋒　他點賴清德一招成關鍵：讓侯友宜、柯文哲驚慌失措

綠：柯文哲藉九鼎開發　2008年就藍白合

綠：柯文哲藉九鼎開發　2008年就藍白合

關鍵字：

2024賴清德2024總統蕭美琴陳世凱

讀者迴響

熱門新聞

婚禮現場「成人交疊片」大播送　台下沉默了

陳志強求婚照驚見「3對演藝圈CP偷親」！

女友尾牙中旅遊大獎！另一得獎者是總經理

台中女遭熱湯潑臉毀容！3兇嫌求輕判

女大生連送4次急診　「水壺1部位沒洗」害染病

統一、全家超商支付見變動！　5銀行刷卡消費、代付款限縮

14歲少年肝臟連遭重擊　戰死擂台

人妻喊：不知摩鐵是什麼！去唱歌變「無套壞壞」

快訊／宥勝MeToo突爆「另有隱情」！

4縣市豪大雨！寒流凍全台清晨9.7℃　今晚最冷探6度

詐騙女想騙老婦積蓄　駭客「公開個資」她哭著求饒

「真鄉下工寮」曝光！醫公開老家照　留言刷一排勵志

每月爽領10萬　大學老師只存這2檔金融股

賴清德捐老家做公益　鄉民熱議1事

即／祕魯發生規模6.2地震　9城市交通中斷

更多

最夯影音

更多
為定居台灣！韓情侶決定創業　砸2萬卻買到壞冰箱：心好累

為定居台灣！韓情侶決定創業　砸2萬卻買到壞冰箱：心好累
女搭高鐵坐錯車淒涼想哭　遇暖心車長＋乘客秒開朗

女搭高鐵坐錯車淒涼想哭　遇暖心車長＋乘客秒開朗

迪士尼100周年鉅作《星願》揭百年謎團　向星星許願「起源就在這」

迪士尼100周年鉅作《星願》揭百年謎團　向星星許願「起源就在這」

等紅燈被撞！9機車全倒8人傷　女駕駛：有打N檔鞋卡住踩錯

等紅燈被撞！9機車全倒8人傷　女駕駛：有打N檔鞋卡住踩錯

甘肅地震引發罕見「砂湧現象」　2村莊遭「3公尺泥漿」淹沒！

甘肅地震引發罕見「砂湧現象」　2村莊遭「3公尺泥漿」淹沒！

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

寶島叫賣哥葉昇峻來囉！說的比唱的好聽，他這次帶來年輕走歹路的故事。

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面