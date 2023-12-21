一邊漲凱旋苑租金、一邊提學貸補貼　賴競總酸侯：精打細算

▲賴清德競辦發言人陳世凱。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

針對國民黨總統候選人侯友宜日前拋出學生學貸免息政策，賴清德競總發言人陳世凱21日表示，侯友宜一邊假好心提學費補助，一邊又坐擁99個門牌、103間套房的凱旋苑，甚至大漲凱旋苑學生房租，根本是拿國家的錢，以補助學生之名，實際上是補貼自己的口袋。

陳世凱表示，侯友宜先是抄襲賴副總統所提政見，跟進提出學雜費補助、青年購屋貸款，日前再拋學生學貸免息。其中，青年購屋貸款更是受到社會質疑，許多專家學者都指出「侯康貸」可能反而導致房價上漲，且利息優惠5年過去，月繳利息直接翻倍跳，該政策甚至「限制十年移轉」，恐怕致使青年繳不出高額利息，又無法轉移脫手，直接讓青年信用破產。

不僅如此，陳世凱強調，侯友宜所提學生學貸免息政策，中央政府早就在做，在賴副總統擔任行政院長期間，就已經推動就學貸款輕鬆還、放寬學貸延後繳款等政策。

陳世凱也質疑，侯友宜一邊提學貸免息，宣稱要降低青年負擔，一邊又大漲凱旋苑租金，大群館改名為「凱旋苑」後，99間套房直接增加至103間，租金更是從一學期1萬8200元，調漲至一個月1萬6千元，調幅高達5倍，可見包租公侯友宜根本不在意學生負擔有沒有降低，他所提政策只是以補助學生為名，事實上是拿國家的錢補貼自己的口袋，精打細算、雙面收租，榨乾青年還敢說居住正義，難道臉都不覺得痛嗎？