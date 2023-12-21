賣小籠包「都說是鼎泰豐師傅」開的店！老饕喊正常：但這1點難複製

▲鼎泰豐小籠包享譽國際。（圖／記者黃士原攝）



記者施怡妏／綜合報導

以黃金18摺小籠包聞名國內外的鼎泰豐，炒飯、紅油抄手等也很受老饕喜愛，有些分店的門口會有透明櫥窗，可以看到師傅在做小籠包，有網友表示，看到不少賣小籠包、炒飯的店家，Google評論區都會有人留言「聽說是鼎泰豐師傅出來開的」，好奇真的這麼多師傅出來開店嗎？貼文掀起討論。

有網友在PTT發文，「聽說是鼎泰豐師傅出來開的？」現在越來越多店賣小籠包、排骨炒飯、乾拌麵等等料理，點開Google評論查看，總會有人留言「聽說是鼎泰豐的師傅出來開的」，讓他很好奇，真有這麼多鼎泰豐師傅出來開店嗎？「每個都講得有模有樣的，有沒有卦？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

對此，網友認為這很正常，「在裡面做一段時間，出來開業沒什麼奇怪的」、「鼎泰豐師傅沒有幾千個也有幾百個」、「台中有一間是去台北實習幾個月就出來開的，也是說自己是鼎泰豐的師傅」、「很正常，自己當老闆才賺」、「鼎泰豐來來去去那麼多人，出來開店有啥好意外的，重點就好不好吃而已」、「現在這種店很多啊，我在草屯還看過上面寫『本店使用鼎泰豐等級麵粉』的包子店」。

另外，也有網友指出，鼎泰豐最厲害的是品管維持，「鼎泰豐頂的是品管，你看它店面不就知道了，要手藝要更好吃，外面多的是」、「鼎泰豐是強在SOP吧，中式要搞標準化，最簡單就是中央廚房，像鼎泰豐這種手做的，還破百家分店，維持一致性很難」、「鼎泰豐強在量大穩定的管理啊」、「鼎泰豐厲害在品管，不然師傅一直換怎維持」。