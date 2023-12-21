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穿禦寒衣物「被罰開合跳2000次」　樹林高中：是因為沒穿制服

▲樹林高中指控校方不准在制服外加保暖衣物。（圖／臺灣青年民主協會提供）

▲樹林高中學生指控校方不准在制服外加保暖衣物。（圖／臺灣青年民主協會提供）

記者楊惠琪／台北報導

寒流來襲，新北市樹林高中多名學生向臺灣青年民主協會投訴，學校禁止學生在校服外再加穿禦寒衣物，一旦被抓就必須接受200下開合跳或寫生輔表的處分，有學生因此累積處罰2000次開合跳。樹林高中校長曹永央澄清，沒有禁止學生在制服外添加保暖外套，學生被罰是因為根本沒穿校服，而且開合跳是因為學生不想寫自省書，主動提出的懲罰方式。

青民協表示，從今年10月間至近日，陸續接獲多名樹林高中學生投訴，生輔組吳姓組長和官姓校安人員，在校內嚴格取締學生禦寒衣物外穿，只要被老師抓到，就會被要求罰開合跳或寫生輔表，有學生就因為天冷穿保暖衣物，被處罰開合跳累積2000次。

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青民協說，教育部早在2020年就已修正「高級中等學校訂定學生服裝儀容規定之原則」，明確規定「天氣寒冷時，學校應開放學生在校服內及外均可加穿保暖衣物，例如便服外套、帽T、毛線衣、圍巾、手套、帽子等」。教育部也發函各校宣導，不得限制保暖衣物僅能添加於校服內。

曹永央表示，根據校規服儀規定，只要遇到天冷，學生可以自行添加保暖衣物，不管是內加或外穿都可以，學校並沒有禁止，也不會取締，部分學生違反服儀規定多是根本沒穿校服，也不是學校同意的社團社服或班服，絕對不是因為天冷添加禦寒衣物而被處分。

但曹永央坦言，針對違反服儀規定的學生，之前要求學生寫自省書改善，但校內學生對寫自省書極端排斥，因而有學生提出以開合跳取代懲處，學校人員因循採納，至於有學生累積到2000次，是因為違規不斷，但學校不會要求學生一次跳完，可以分次執行。不過，既然開合跳不符相關規定，學校會進一步檢討改進，改用其他替代方式。

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