凍番薯！冬至最冷探6度「一圖看各地低溫時程」　聖誕節再一波降溫

▲這波寒流預估影響到周五，局部地區最低溫下探6度。（示意圖／記者屠惠剛攝）

記者李姿慧／台北報導

入冬首波濕冷型寒流將抵達，各地氣溫下降，周五(22日)冬至是這波寒流最冷時刻，冰凍番薯再現，氣象粉專也公布各地降溫時程，預估周五北部內陸地區下探6度。氣象署則表示，這波寒流全台感受冷，周四晚間到周六清晨北台灣2千公尺以上高山不排除降雪，周末又有冷氣團，聖誕節將有一波降溫，低溫探11度。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，入冬首波濕冷型寒流即將抵達，各地氣溫開始下降，明天溫度持續探底，周五(22日)冬至這天是這波寒流最冷時刻，冰凍番薯再現。

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「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，這波冷空氣有稍微調強一些，北部平地、西部內陸近山區、花東縱谷，低溫下探7到9度，北部內陸近山區有機會更低，中、南部地區夜晚至清晨最寒冷，白天溫度回升狀況需視有無太陽而定。

▲寒流來襲，各地低溫時程出爐。（圖／台灣颱風論壇｜天氣特急）

中央氣象署預報員陳伊秀表示，這一波寒流影響預計持續到周五，周六雖然寒流減弱，但感受還是偏冷，這一波寒流最冷時間點在周四晚上到周五清晨，中部以北、宜蘭低溫9到11度，局部空曠地區可再低1到2度，北部沿海靠山區有機會下探6度，其他地區12到14度。

水氣方面，寒流加上南風雲系持續北移帶來水氣，明天北部、東半部、南部地區、中部山區有局部短暫雨，中部平地零星雨，周五水氣變少，桃園以北、東半部有局部短暫雨，其他地方多雲到晴。

▲▼未來一周降雨和低溫趨勢。（圖／氣象署）

陳伊秀說，這一波寒流影響期間，全台都會感受寒冷，中部以北、宜蘭、花蓮2500公尺以上高山都有可能地面結冰或霧淞，至於降雪，預測周四晚上到周六清晨，北台灣若水氣和溫度可配合，2000公尺以上山區不排除會降雪。

周日又將迎來一波冷空氣，陳伊秀分析，周日中午或下午過後將受大陸冷氣團影響，且將持續到下周二清晨，聖誕節前後也有一波降溫，北台灣溫度不會超過20度，最低溫北台灣可能13到14度，空曠地方再低1到2度，北台灣局部地區最低11到12度；其他早晚涼冷，白天舒適，低溫約14到15度。

▼未來一周溫度趨勢。（圖／氣象署）