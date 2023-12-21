台人愛把「這3字」掛嘴邊！　一票爆共鳴：有事的人越來越多

▲有些情況應說「對不起」而非「沒關係」。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者曾筠淇／綜合報導

先前有網友討論到，很多台灣人會把「不好意思」掛在嘴邊，不過除了這4個字，「沒關係」也有許多人說。ICU醫師陳志金就發文表示，「沒關係」這個詞常被誤用甚至濫用，並接連舉了一些例子。這篇貼文曝光後，引發底下網友熱議。

陳志金在臉書粉專「Icu醫生陳志金」發文表示，有部分台灣人會誤用或濫用「沒關係」，且程度可能已超過「不好意思」，他接著舉了一些例子：

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一、少付錢被店員提醒，卻說「沒關係」。

此處的沒關係是指「幹嘛要計較這點小錢」？還是「不好意思」。陳志金認為，應該是多付錢、不用找錢的情況下，使用「沒關係」才比較合理。

二、硬擠上電梯、被提醒上錯以後，不但不出去還說「沒關係！我先坐上去再坐下來」。

此處的沒關係是指「干你什麼事，礙到你了嗎」？還是「謝謝提醒，但是我不覺得麻煩」？

三、高鐵上坐到他人座位，卻回「沒關係，我下一站就下車了」。

陳志金直呼，對方覺得沒關係，但他有關係，座位是他買的，他並不在意對方何時下車，且被提醒的當下就應該換回來。

陳志金認為，「當別人損害了你的權益後向你道歉，你不介意才能回答『沒關係』」，若是自己損害他人權益，應該要說「不好意思」或「對不起」，而不是「沒關係」。最後他也拋問，大家說「沒關係」時都在想什麼？是口頭禪、沒想這麼多嗎？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「有些人確實是這樣欸，可是等到他們被冒犯時，就不是『沒關係』了」、「的確，這年頭把『沒關係』當口頭禪、令人摸不著頭腦的狀況，著實變多了」、「這裡的『沒關係』一律改成『有什麼關係』」、「現今社會很有事的人越來越多」。