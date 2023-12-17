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台人愛「不好意思」掛嘴邊　全場怒酸本意：看不出來！

▲▼老鳥,前輩,新人,菜鳥,主管,慣老闆。（圖／記者鄺郁庭攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

台灣人總把4字掛嘴邊，1習慣引發眾人熱議！有網友表示，「我發現台灣人真的他X有夠愛『不好意思』」，還曾被外媒形容「永不停止道歉的島嶼」，可這感覺只是表面上有禮貌，「只要開車騎車就能發現，台灣人骨子裡也不是真的那麼有素質」。不少人也直嘆本意變了，「看不出來哪裡不好意思了。」

這位網友在PTT的Gossiping板問卦，「為什麼台灣人這麼喜歡說不好意思？」文中直呼，「我發現台灣人真的他X有夠愛不好意思，國外媒體也發現了，曾經用『永不停止道歉的島嶼』來形容台灣人的不好意思文化」，表面上好像很有禮貌，可他就吐槽，只要開車、騎車，就會發現台灣人骨子裡也不是真的那麼有素質。

貼文引發熱議，就有網友直呼，「不然要罵三字經嗎？」「就是一個有禮貌有教養的發語詞」、「禮多人不怪啦！有些人很小心眼的」、「台灣中文中的前置詞而己，不是真的不好意思，類似的用法還有很多」、「出手不打笑臉人，這道理都不懂的話，這討論很難繼續下去，基本的社會化過程」、「因為從小洗腦、對不起、謝謝、請」、「不會講的人更糟糕機率大。」

不過，不少人紛紛在留言處開酸，似乎曾被「不好意思」惹火，「我是為了等等的不禮貌道歉」、「正確意思『啊我都道歉了不然你是想怎樣』」、「台灣的不好意思，就是等等要冒犯你了、要準備佔你便宜了，再來就沒在跟你客氣了」、「不好意思借停一下，然後停了一個小時去吃飯，看不出來哪裡不好意思了。」

據了解，英國BBC曾以「不停道歉的島嶼」（The island that never stops apologising）為題，撰文介紹這個文化，認為「不好意思」文化代表了台灣人的謙虛和害羞。台師大教授李勤岸受BBC訪問時表示，日治時期和儒家思想對台灣形成「道歉文化」有深遠的影響；美國紐約市立大學布魯克林學院副教授張嘉如受訪時則說，「我們打斷別人或尋求幫忙時，會使用這句話，甚至可以用它開啟對話。」

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不好意思口頭禪道歉台人習慣PTT

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