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侯友宜酸綠能發財　賴清德反問藍營：為何雲林縣議長涉綠能收賄？

▲民進黨總統候選人賴清德於政見發表會後受訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨總統候選人賴清德於政見發表會後受訪。（圖／記者林敬旻攝）

記者陶本和／台北報導

國民黨總統候選人侯友宜20日在政見會第三輪發言時，砲轟民進黨「綠能發電，綠能發財」；不過，民進黨候選人賴清德也隨即反擊，如果國民黨這麼清廉，為何雲林縣議會議長會涉及綠能收賄案，而且這個有檢察官偵查在案的。

侯友宜在第三輪發言時指出，綠能發電，綠能發財，其中弊案有很大問題，尤其賴清德所屬的新潮流派系。他說，「非核家園」是民進黨的政策，能源政策說是五三二，但都沒有做到，排碳政策也跟全球背道而馳。

侯友宜質疑賴清德，「非核家園」政策到了選舉又要變了，態度變來變去，過去七年一直跳電。他指出，一下說核能機組可以在緊急狀況啟用，卻又提到核安、核廢料問題又說不要用核能，這跟民進黨長期主張的非核家園立場也不一樣。他說，民進黨態度到底是什麼，要不要放棄或擁抱核能，請說清楚，不要騙選票。

侯友宜說，民進黨執政七年多，為何很多弊案跟綠能有關，88槍事件扯出光電綠能利益，民進黨前立委賴勁麟的雲豹集團的公司，當被質疑後就馬上辭職，民進黨的鄉長也是光電業者。他還提到，賴清德的子弟兵，不要講說是誰，在台南任職期間接受業者性招待，業者後來還轉光電業，他直呼，「光電業真好賺」。

不過，賴清德也非省油的燈，他也隨即展開反擊。輪到他發言時說，侯友宜為什麼當市長的時候，反對核一核二延役？結果現在要選總統，不僅僅核一核二延役，核三都要延役，核四還要重啟，跟大家說明清楚；如果國民黨這麼清廉，為何雲林縣議會議長會涉及綠能收賄案，而且這個有檢察官偵查在案的。

▲國民黨總統候選人侯友宜於政見發表會後受訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨總統候選人侯友宜於政見發表會後受訪。（圖／記者林敬旻攝）

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