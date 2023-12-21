涉泰達幣詐騙！11人被法官放走　重新裁定結果曝...全部收押禁見

▲台南地院召開「泰達幣」詐騙案羈押庭，涉案11名詐騙集團成員，全部裁定羈押禁見2月。（圖／記者林東良攝）

記者林東良／台南報導

台南地檢署偵辦1起「泰達幣」詐騙案，檢方向台南地院聲押禁見11名詐騙集團成員，法官認為檢察官舉證證據不足，11人全部無保放人，檢方抗成功，台南高分院發還重裁，台南地院20日傳喚11被告到案，晚上以被告等人涉嫌重大，有相互勾串、再犯之虞，裁定羈押禁見2月。

台南地檢署襄閱主任檢察官蔡宗聖指出，南檢偵辦以泰達幣作為犯案工具之詐騙集團，專案小組於2023年11月22日於台北、台中等地逮捕集團成員11人，且扣得教戰手冊等證物，並向台南地院聲請羈押，但台南地院法官裁定11人全部無保釋放，承辦檢察官認法院裁定認事用法有違誤，提起抗告，經台南高分院於12月1日廢棄原裁定，發回台南地院重新裁定。

台南地院20日召開羈押庭，被告等犯罪嫌疑重大：本案被害人係依指示向有求碧應公司購買虛擬貨幣，又依卷內事證予以相互勾稽，虛擬貨幣層轉流回之情形，被害人係遭詐騙之情形可能性甚高。又被告等抗辯與卷內事證不符，且均未能提供虛擬貨幣之來源，亦未能說明其出售予被害人之虛擬貨幣回流狀況或提供憑證，亦悖於常情。綜上，被告等人辯稱有求碧應公司是合法幣商，其等係單純交易虛擬貨幣云云，實難遽信。

法官認定陳姓被告等三人涉犯組織犯罪防制條例、加重詐欺以及洗錢罪，其餘被告涉犯組織犯罪防制條例參與犯罪組織罪、加重詐欺取財罪，及洗錢防制法洗錢罪等犯罪嫌疑重大。

被告等人否認犯罪，前後及相互間供述不一，更與卷內事證亦有不符，被告等人對本案案情重要事項有隱匿或有避重就輕之處。而本案被害人人數眾多，被告等人一旦成立犯罪，將面臨相當之罪責，及被害人請求賠償之巨大壓力，其等有串證滅證之誘因也隨之增加，參酌本案有其他案情仍待調查釐清，共犯間具有利害關係，彼此存有相互勾串供詞、互為迴護之高度誘因，有事實足認被告等人有湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯或證人之虞，而有刑事訴訟法之羈押原因。本案莊姓被告有再為同種類犯罪之蓋然性甚高，而有事實足認為有反覆實施同一犯罪之虞。

另一方面，本案尚在偵查初始階段，被告有勾串之可能性，認對被告等均有羈押之必要，且既有勾串之虞，非予禁止接見、通信，不能達羈押之目的，裁定被告等均自12月20日起予以羈押2月，並均禁止接見、通信。