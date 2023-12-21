　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

涉泰達幣詐騙！11人被法官放走　重新裁定結果曝...全部收押禁見

▲台南地檢署偵辦1起一件「泰達幣」詐騙案，聲押禁見11名詐騙集團成員，台南地院法官駁回無保放人，檢察官對裁定難以認同提起抗告成功。（圖／記者林東良攝，下同）

▲台南地院召開「泰達幣」詐騙案羈押庭，涉案11名詐騙集團成員，全部裁定羈押禁見2月。（圖／記者林東良攝）

記者林東良／台南報導

台南地檢署偵辦1起「泰達幣」詐騙案，檢方向台南地院聲押禁見11名詐騙集團成員，法官認為檢察官舉證證據不足，11人全部無保放人，檢方抗成功，台南高分院發還重裁，台南地院20日傳喚11被告到案，晚上以被告等人涉嫌重大，有相互勾串、再犯之虞，裁定羈押禁見2月。

台南地檢署襄閱主任檢察官蔡宗聖指出，南檢偵辦以泰達幣作為犯案工具之詐騙集團，專案小組於2023年11月22日於台北、台中等地逮捕集團成員11人，且扣得教戰手冊等證物，並向台南地院聲請羈押，但台南地院法官裁定11人全部無保釋放，承辦檢察官認法院裁定認事用法有違誤，提起抗告，經台南高分院於12月1日廢棄原裁定，發回台南地院重新裁定。

台南地院20日召開羈押庭，被告等犯罪嫌疑重大：本案被害人係依指示向有求碧應公司購買虛擬貨幣，又依卷內事證予以相互勾稽，虛擬貨幣層轉流回之情形，被害人係遭詐騙之情形可能性甚高。又被告等抗辯與卷內事證不符，且均未能提供虛擬貨幣之來源，亦未能說明其出售予被害人之虛擬貨幣回流狀況或提供憑證，亦悖於常情。綜上，被告等人辯稱有求碧應公司是合法幣商，其等係單純交易虛擬貨幣云云，實難遽信。

法官認定陳姓被告等三人涉犯組織犯罪防制條例、加重詐欺以及洗錢罪，其餘被告涉犯組織犯罪防制條例參與犯罪組織罪、加重詐欺取財罪，及洗錢防制法洗錢罪等犯罪嫌疑重大。

被告等人否認犯罪，前後及相互間供述不一，更與卷內事證亦有不符，被告等人對本案案情重要事項有隱匿或有避重就輕之處。而本案被害人人數眾多，被告等人一旦成立犯罪，將面臨相當之罪責，及被害人請求賠償之巨大壓力，其等有串證滅證之誘因也隨之增加，參酌本案有其他案情仍待調查釐清，共犯間具有利害關係，彼此存有相互勾串供詞、互為迴護之高度誘因，有事實足認被告等人有湮滅、偽造、變造證據或勾串共犯或證人之虞，而有刑事訴訟法之羈押原因。本案莊姓被告有再為同種類犯罪之蓋然性甚高，而有事實足認為有反覆實施同一犯罪之虞。

另一方面，本案尚在偵查初始階段，被告有勾串之可能性，認對被告等均有羈押之必要，且既有勾串之虞，非予禁止接見、通信，不能達羈押之目的，裁定被告等均自12月20日起予以羈押2月，並均禁止接見、通信。

ET快訊
遭強風吹落海！　單車騎士滿臉血死亡
快訊／炎亞綸到了！涉外流私密片今出庭　耀樂走秘密通道
「很多人開槍」！　竹市槍擊影片曝
台灣小吃紅到南韓！　韓綜班底來台「吃一口全升天」
快訊／台積電跌9元至576！　指數殺近190點失守17500
賴清德公益信託老家　徐巧芯笑「特權合法」超賺：屋還是他的
每月爽領10萬　大學老師只存這2檔金融股

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

騎腳踏車到碼頭搭船…澎湖男疑「遭強風吹落海」！滿臉血送醫不治

快訊／炎亞綸到了！涉外流私密片今出庭　耀樂走秘密通道進地院

獨／勸戴口罩被砍+挖眼！鄰「不算殺人」判8月　受害女：司法正義嗎

炎亞綸涉拍攝、外流未成年私密片遭起訴　士林地院今首度開庭

「很多人開槍」竹市槍擊影片曝！目擊者拍下煙硝過程　6煞被逮

尪確診隔離「線上唱歌」唱出小三　妻一查已啪啪8次！

涉泰達幣詐騙！11人被法官放走　重新裁定結果曝...全部收押禁見

快訊／上班注意！　國1高架「3車追撞」

快訊／高雄機車行深夜大火4人受困獲救　鄰居聽爆炸聲穿內褲救人

女職員控國中公民老師「變態跟蹤狂」！結果他才是性騷受害者

為定居台灣！韓情侶決定創業　砸2萬卻買到壞冰箱：心好累

女搭高鐵坐錯車淒涼想哭　遇暖心車長＋乘客秒開朗

迪士尼100周年鉅作《星願》揭百年謎團　向星星許願「起源就在這」

等紅燈被撞！9機車全倒8人傷　女駕駛：有打N檔鞋卡住踩錯

甘肅地震引發罕見「砂湧現象」　2村莊遭「3公尺泥漿」淹沒！

娃娃機投50元中了可換2萬　台中警查扣47賭博式機台

大牙被黑人告妨害名譽不起訴！　「一直都相信正義會來」

騎士跨斑馬線遭按喇叭示警　髒話侮辱被告慘花4萬和解

李東健離婚...一週見一次小孩！　愛女強忍淚水「不想跟爸爸分開」

草爺自豪尺寸「極度滿意！」　若潼「對8公分沒概念」：沒特別多經驗

騎腳踏車到碼頭搭船…澎湖男疑「遭強風吹落海」！滿臉血送醫不治

快訊／炎亞綸到了！涉外流私密片今出庭　耀樂走秘密通道進地院

獨／勸戴口罩被砍+挖眼！鄰「不算殺人」判8月　受害女：司法正義嗎

炎亞綸涉拍攝、外流未成年私密片遭起訴　士林地院今首度開庭

「很多人開槍」竹市槍擊影片曝！目擊者拍下煙硝過程　6煞被逮

尪確診隔離「線上唱歌」唱出小三　妻一查已啪啪8次！

涉泰達幣詐騙！11人被法官放走　重新裁定結果曝...全部收押禁見

快訊／上班注意！　國1高架「3車追撞」

快訊／高雄機車行深夜大火4人受困獲救　鄰居聽爆炸聲穿內褲救人

女職員控國中公民老師「變態跟蹤狂」！結果他才是性騷受害者

穿禦寒衣物「被罰開合跳2000次」　樹林高中：是因為沒穿制服

橋村炸雞3號店12／25試營運！插旗新光三越A11　設有個人用餐區

新娘說完「我願意」掀頭紗衝到草地　專業搶救受傷負鼠

加快生產　爆料：蘋果明年2月販售Vision Pro

騎腳踏車到碼頭搭船…澎湖男疑「遭強風吹落海」！滿臉血送醫不治

提供「愛心餐」3年多！牛排店老闆無奈曝亂象：沒肉就不要

曾寫歌嗆徐懷鈺！熱狗世紀破冰「燦笑比Ya」　預告合唱超扯的歌

快訊／炎亞綸到了！涉外流私密片今出庭　耀樂走秘密通道進地院

陸氣溫0度線跨過長江抵華南　煙台海邊出現「冷流雪」如置身南極

獨／勸戴口罩被砍+挖眼！鄰「不算殺人」判8月　受害女：司法正義嗎

黃金鼠首次吃核桃嗑不開　牠氣噗噗跑走：這能吃嗎

社會熱門新聞

台中女遭熱湯潑臉毀容！3兇嫌求輕判

人妻喊：不知摩鐵是什麼！去唱歌變「無套壞壞」

高雄機車行大火1樓陷火海　4人受困

台南鍋燒意麵店火警　全面燃燒濃煙竄天

公民老師被控變態跟蹤！結果他竟是受害者

人夫偷吃藥局闆娘送1011萬！正宮對帳怒告

女大生「抱睡2個月」想結束　竟遭跟蹤逼交往

北捷手扶梯黑衣男囂張擋路！女借過遭勒脖壓制

快訊／上班注意！　國1高架「3車追撞」

即／新北婦過馬路遭左轉貨車撞飛！無心跳搶救中

竹市槍擊影片曝！目擊者拍下煙硝過程

邀婦人看龍銀卻乘機襲胸摸下體　耳順男下場曝

台74線三寶減速硬插隊下匝道！6車撞成一團

等紅燈被撞一片！8騎士受傷…肇事女駕駛喊：鞋子卡住

更多熱門

相關新聞

詐欺羈押交保第2天　車手面交250萬再度落網

詐欺羈押交保第2天　車手面交250萬再度落網

一名擔任行政助理的54歲羅姓婦人遭投資詐騙被騙了390萬元後與警方合作，昨晚計誘逮捕出面取款的46歲的林姓詐欺車手，一查才發現林男今年因詐欺案被羈押，才交保2天釋放就重操舊業幹起詐欺車手的老本行，不到5天再被埋伏員警當場逮捕，依詐欺罪嫌移移送偵辦。

快訊／大陸招待旅遊？里長無保請回

快訊／大陸招待旅遊？里長無保請回

台南將軍槍擊命案槍手南檢聲請羈押

台南將軍槍擊命案槍手南檢聲請羈押

高雄女殺父「一刀刺頭亡」　延押2個月

高雄女殺父「一刀刺頭亡」　延押2個月

台南最淫貪官已押11月！搬「愛妻鬧離婚」求交保

台南最淫貪官已押11月！搬「愛妻鬧離婚」求交保

關鍵字：

泰達幣詐騙羈押禁見

讀者迴響

熱門新聞

婚禮現場「成人交疊片」大播送　台下沉默了

150萬卡友注意！「好市多宣布1驚喜」

陳志強求婚照驚見「3對演藝圈CP偷親」！

台中女遭熱湯潑臉毀容！3兇嫌求輕判

女友尾牙中旅遊大獎！另一得獎者是總經理

女大生連送4次急診　「水壺1部位沒洗」害染病

人妻喊：不知摩鐵是什麼！去唱歌變「無套壞壞」

14歲少年肝臟連遭重擊　戰死擂台

統一、全家超商支付見變動！　5銀行刷卡消費、代付款限縮

4縣市豪大雨！寒流凍全台清晨9.7℃　今晚最冷探6度

詐騙女想騙老婦積蓄　駭客「公開個資」她哭著求饒

即／祕魯發生規模6.2地震　9城市交通中斷

高雄機車行大火1樓陷火海　4人受困

「真鄉下工寮」曝光！醫公開老家照　留言刷一排勵志

藍綠白政見交鋒　侯友宜表現NO.1

更多

最夯影音

更多
為定居台灣！韓情侶決定創業　砸2萬卻買到壞冰箱：心好累

為定居台灣！韓情侶決定創業　砸2萬卻買到壞冰箱：心好累
女搭高鐵坐錯車淒涼想哭　遇暖心車長＋乘客秒開朗

女搭高鐵坐錯車淒涼想哭　遇暖心車長＋乘客秒開朗

迪士尼100周年鉅作《星願》揭百年謎團　向星星許願「起源就在這」

迪士尼100周年鉅作《星願》揭百年謎團　向星星許願「起源就在這」

等紅燈被撞！9機車全倒8人傷　女駕駛：有打N檔鞋卡住踩錯

等紅燈被撞！9機車全倒8人傷　女駕駛：有打N檔鞋卡住踩錯

甘肅地震引發罕見「砂湧現象」　2村莊遭「3公尺泥漿」淹沒！

甘肅地震引發罕見「砂湧現象」　2村莊遭「3公尺泥漿」淹沒！

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

寶島叫賣哥葉昇峻來囉！說的比唱的好聽，他這次帶來年輕走歹路的故事。

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面