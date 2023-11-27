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社會 社會焦點 保障人權

高雄女殺99歲老父「一刀刺頭亡」　遭判16年恐逃亡延押2個月

▲高雄一名老翁疑似被女兒一刀刺顱致死 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲罹病的吳女受不了長照壓力弒父。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者劉人豪／高雄報導

高雄市新興區一處民宅去年6月間發生一起人倫悲劇！62歲吳姓女子因不堪長期照顧99歲失智老父的壓力，持刀殺害父親後，再試圖輕生。吳女妹妹發現後報警處理，但吳父已回天乏術，吳女則是經搶救後撿回一命。吳女事後被法院依殺害直系血親尊親屬罪，判吳女有期徒刑16年，吳女的妹妹、弟弟則向她提出損害賠償，法院審理後判賠308萬元。高等法院高雄分院認為吳女有逃亡之虞，裁定由112月1日起延長羈押2個月。

判決指出，吳女2022年6月10日下午4時20分前，在家中2樓房間內，持料理刀朝父親揮刺攻擊數次，當場刺傷父親右大腿、右頭頂、左小腿、左大拇指等處，造成5處傷口，刺斷、刺破右股動脈跟大靜脈分支，其中最嚴重的傷口長3.5公分、深度8公分，深可見骨，吳父四肢還有多處擦挫傷、瘀傷。

檢方相驗吳父遺體時，發現他的頭顱有明顯的一處刀傷，而且還是被刀子插入，右大腿也有刀傷，左腿則是擦傷，懷疑頭顱的刀傷就是致命傷，造成失血過多死亡。

吳女妹妹因要帶吳父前往醫院皮膚科回診，不料，卻驚見父親陳屍床上，而姊姊雙手多處切割傷，倒臥房間地板上，已無生命跡象，嚇得趕緊報警，經緊急送醫搶救後，吳父仍不幸身亡，而吳女則撿回一命。

吳女辯稱，當時吃了安眠藥就睡了，父親則在床上睡覺，自己是在睡著時遭別人砍傷而痛醒，「因為我眼睛看不見，所以沒有看到誰砍我，我痛醒後沒多久就昏過去，沒有發現父親被何人殺害。」

法院調查，吳父育有2子2女，吳女為長女，吳女妹妹1994年結婚後就搬到屏東居住，吳女么弟2019年間因心肌梗塞過世；吳女大弟2020年間因車禍變成植物人，安置於照護機構。

而吳父與吳女長期共同生活，彼此陪伴照顧，但2人也經常吵架，吳父曾與吳女互毆，導致吳父頭部縫數十針，親子關係既緊密又衝突，吳女也曾表示，對父親是「又愛又恨」，更曾多次邀約父親、妹妹一同尋死。

法院判定，吳女在家中經濟困窘、自己也罹病的狀況下，獨自與高齡且有失智症狀的父親生活，又缺乏社會資源挹注、充足人力支持及情感宣洩管道，其長期累積的壓力不言可喻，才會進而弒父，最後依照殺害直系血親尊親屬罪，將她判處有期徒刑16年，褫奪公權5年，全案目前上訴中。高等法院高雄分院認為吳女有逃亡之虞，裁定由112月1日起，延長羈押2月。

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