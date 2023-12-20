前員工「隱藏式警告」勸菜鳥快跑！OL一開電腦尷尬爆：人資在旁邊

▲前員工透過隱藏訊息，勸新進員工快跑。（圖／翻攝小紅書@怕被揍）



記者柯振中／綜合報導

新工作到職後有許多事情需要熟悉，有時候老鳥的建議還是要聽。大陸一名OL近日剛到新的公司任職，沒想到才剛分發工作位置、打開電腦，就看見前員工留下的「勸退訊息」，當時連人資都還在場，讓她尷尬不已，不曉得該如何是好。

這名OL在「小紅書」上分享，她近期剛到新公司報到，辦完手續以後坐到位子上，沒想到一打開電腦，就看見了前員工的勸退訊息，寫著「這公司很坑快跑」，且顯示出來的時候，人資還在旁邊觀看，場面十分尷尬。

▲OL一打開電腦，就看見了前員工留下的警告訊息，讓她尷尬到爆炸，且當時人資就在旁邊。（圖／翻攝小紅書@怕被揍）



這時人資暴怒，立即致電技術人員，並且質問「為什麼沒有換掉」，而技術人員則回應「太卡了電腦」，接著把系統刪除、重新安裝。

現場氣氛相當尷尬，OL傻眼直呼，看得出來人資不曉得該怎麼辦，而她同樣也不知要如何是好，「前同事牛、報復成功了。」

尷尬的經歷在網路上曝光後，不少網友也出言回應，「你猜為什麼技術部沒去掉」、「我面試的時候，面試官偷偷跟我說別來，她也要走了」、「你跑路了才算報復成功」、「之前入職一家，剛入職第一天，一個部門集體離職，嚇得我跟著跑了」、「趁還沒開始工作趕緊跑。」