150萬卡友注意！「好市多宣布1驚喜」　會員讚：神卡來了　

▲好多金開始可折抵了。（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

150萬卡友注意了！以往好市多「折扣金」是8~9月才能折抵，而賣場與富邦合作後，新規改成每年的1至2月，如今又有好消息，官方粉絲團宣布，好多金即起就能做折抵。另實際問富邦客服也得到一樣的答案，表示活動從19日開跑，值得注意的「12/19-12/24 賣場收銀員不主動提醒」，想要折抵要主動開口。

官方粉專《台灣好市多》發文指出，Costco富邦聯名卡開放好多金折扣了，即起就能消費折抵，直到2024年2月29日止，呼籲卡友們「快把握折抵期間，到賣場使用好多金購買聖誕節及跨年派對的裝飾及美食吧！」

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日前才有女網友查APP驚呼，她的好多金已累積6847元，「原來自己今年還真的貢獻不少在好市多」，使用期限只到明年3月底，恰好2月要買年菜，「直接變成過年加菜金！」

該消息曝光後，會員也大讚「建議線上續約可以抵紅利」、「這就是我要的神卡」、「希望每個月都能抵」、「好棒」。

事實上，過去的國泰世華是每年8~9月能做折抵，如今改為和富邦合作，好多金只限每年的1~2月能做折抵，如今宣布提早開跑。

此外，《ETtoday新聞雲》記者也向銀行做確認，客服也證實沒錯，「累積之好多金今年度可於12/19開始折抵。但12/19-12/24賣場收銀員不主動提醒，若您欲折抵需自行通知。從12/25起，好市多賣場會有海報張貼、收銀員主動提醒可抵扣好多金的」。