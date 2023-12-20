高雄最關鍵一席！陳其邁冒雨陪李柏毅車掃　喊話守住「左楠的大補帖」

▲高雄市長陳其邁陪同左營楠梓立委候選人李俊毅進行車隊掃街。（圖／記者陳弘修翻攝，下同）

記者陳弘修／綜合報導

2024立委選舉今天舉行候選人號次抽籤，民進黨高雄左營楠梓立委候選人李柏毅抽中4號後，隨即在現場高呼「選做④的立委李柏毅」。為了呼籲鄉親力挺李柏毅，高雄市長陳其邁隨後也陪同李俊毅進行車隊掃街，即便車掃過程雨勢不小，但沿街民眾的熱情仍不受影響，一路高喊凍蒜加油。

李柏毅表示，無論遇到任何抹黑與挑戰，自己會保持一貫的態度，用左楠地區這些年的改變、用實績來爭取中間選民的認同。

在進行車掃出發前，陳其邁特別致贈李柏毅「行氣散」，他表示，必須向民眾大力推薦「其邁嚴選」的李柏毅，因為，李柏毅未來進入國會後，一定會成為左楠的大補帖，替地方建設的推動爭取更多的定心丸。

在車掃過程中，陳其邁與李柏毅，以及立委劉世芳，也舉起多塊政策手舉牌，向沿街沿路民眾介紹任內政績與未來政見，希望讓選民們看見這些年來的用心和努力。

陳其邁表示，自己就住在李柏毅選區的左營，李柏毅是優秀的政治新生代，推動新台17線、協助台積電設廠，左營楠梓大大小小的建設李柏毅都參與其中，未來還有很多重大建設在左營楠梓進行，高雄八席立委中李柏毅這席絕對不能掉，自己也會繼續陪同掃街拜票，懇請鄉親全力支持李柏毅。

李柏毅也提到，對手以大軍壓境的方式，找國民黨天王天后來到高雄，但無論對手怎麼做，自己都會全力以赴，要用團結與政績來贏得這場選舉。李柏毅指出，左營楠梓正在改變中，這幾年選民也逐漸感受到中央地方配合的重要性，他也拜託選民要選「做④的立委李柏毅」，讓有經驗的自己前進國會，繼續來為地方發展努力。

一行人在車掃結束後，陳其邁還陪同李柏毅至左營自由黃昏市場拜票，許多採買民眾見兩人紛紛上前表達支持，還有攤商送上菜頭、肉粽及青蒜，象徵「好菜頭」、「包中」、「凍蒜」來為李柏毅加油，也可看出兩人在地方上的高人氣與支持度。