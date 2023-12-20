侯友宜猛攻賴清德「民進黨已是新威權」　新特偵組把弊案全查清楚

▲國民黨總統候選人侯友宜參與首場電視政見會第一輪發言。（圖／民視提供）



記者崔至雲、陶本和／台北報導

第16任總統選舉電視政見發表會今（20）日登場，國民黨總統侯選人侯友宜為首位登場的候選人，侯友宜在第一輪發表言論，砲火集中強攻民進黨候選人賴清德。侯友宜說，民進黨已是新威權，民主需要制衡，不然就向下沈淪，政黨需要輪替，不然就一直舞弊；因此，他承諾，不會讓弊案發生，會成立新特偵組，不論黨派一定一條條查清楚。

侯友宜第一輪發表言論時，率先把砲火瞄準賴清德。他要人民想想看，7年了大家的日子過得如何？是不是很辛苦？在這當中，人民感受的痛苦指數創10年新高，貧富差距越來越大，經濟成長率也是14年新低，許多民調都說，6成民眾希望政黨輪替，民進黨這幾年來行政、立法、司法、考試、司法一把抓，完全一黨專制，獨裁的專制體下、弊案不斷。

侯友宜說，賴清清德說過2024是「民主跟專制」的選擇，但他看起來不是這樣，他看到獨立機關NCC的黑手也伸進去，轉型正義的促轉會變成清除異己的打手，甚至小吃店做生意說一點牢騷話也被查水表，最高學術台大還發生「卡管」事件，學士的自由受到摧殘，民進黨已經是新的威權，這是民進黨愛民主嗎？

侯友宜說，「民主需要制衡，不然就會向下沈淪，政黨需要輪替，不然就會一直舞弊，2024年是除舊佈新的一年」。他再提到，今年選出來的代表字是「缺、缺乏的缺」，這是人民直接的感受，民進黨這幾年讓台灣缺水、缺電、缺蛋、缺工、缺人才，疫情來的時候，口罩、疫苗、快篩也都缺。

侯友宜表示，民進黨執政這幾年都在缺，而且這個時間在國家有難時後，還發國難財、都是黑暗，都沒有說清楚，大家都在懷疑，這是不是政商勾結。

最後，侯友宜承諾，未來做總統絕對不會讓這些弊案發生，一定會成立新的特偵組，不管是什麼黨、什麼派、是什麼人，一定一條一條查清楚，作為國家領導人一定要對政府的信心。