柯P農地爭議！李國璋協助復原…回應「補稅問題」：該怎辦就怎辦

記者陸運陞、戴若涵／新竹報導

民眾黨總統候選人柯文哲日前遭踢爆，名下有一塊位於新竹市的農地，竟違規鋪柏油租給遊覽車公司當停車場，引發外界抨擊！對此，柯文哲20日委託新竹市議員李國璋到現場張貼公告，表示近日將進行刨除、整地工程。李國璋指出，一切將依規定辦理。

▲柯文哲農地爭議，新竹市議員李國璋協助處理復原事宜。（圖／記者陸運陞攝，下同）

農地風波爆出後，柯文哲19日強調自己都在台北，很少管這些事，幾乎都是父母在處理，該地是在2008年與另外4位醫師合資購入，自己持份五分之一，當時就已經有鋪上水泥與農舍，但既然農地違規使用，「該怎麼處理就怎麼處理」，自己不會賴皮，會將該處的水泥全部敲掉、清運，回歸農地使用。

新竹市議員李國璋受柯文哲委託協助處理農地復原相關事宜，20日李國璋現身現場，並張貼一張施工公告，內容指出「近日因本地將進行地面刨除、整地工程，大型機具進出時，亦將注意公共安全，造成困擾，祈請見諒！」公告人署名柯文哲。

李國璋表示，這處農地面積達2300多平方米，換算下來約700多坪，當初第一手地主依法興建農舍，目前用途不清楚，若農舍是合法使用的情形，他們將不會去碰農舍這一塊，而按照土地面積計算，該處可興建70坪的合法農舍，但當初第一手地主是如何申請興建，他們並不清楚，「這個農舍很早就存在，跟這塊土地的使用沒什麼關係。」

至於租賃給遊覽車公司做為停車場的這塊農地，李國璋強調，「就是趕快把柏油依法刨除、運送，還要進入合法的土器材，必須要持有竹市府同意的公文，才能夠進場，這些都要依照合法規定來處理。」至於未來若是面臨補稅等相關問題，李國璋表示，將「依規定辦理，該怎麼辦就怎麼辦」。