泰達幣騙百萬！11人遭聲押全被放走　檢抗告成功！法院將重新裁定

▲台南地檢署偵辦1起一件「泰達幣」詐騙案，聲押禁見11名詐騙集團成員，台南地院法官駁回無保放人，檢察官對裁定難以認同提起抗告成功。（圖／記者林東良攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南地檢署先前偵辦1起一件「泰達幣」詐騙案，詐騙金額數百萬元，檢方向法院聲押禁見11名詐騙集團成員但遭法官駁回，而且無保放人，檢警認為被告傳「教戰規則」給群組成員，應對檢警詢問，已有串證之虞，檢察官不服裁定結果提起抗告，台南高分院認為抗告有理，12月1日撤銷原裁定發還重裁，台南地院訂12月20日開庭重裁。

台南地檢署指揮偵辦1起虛擬貨幣（泰達幣）詐騙案，被害人購買泰達幣存入其電子錢包，再轉入特定投資平台，但想拿回投資款項時卻要不回來，被害人超過10人，詐騙金額數百萬元，檢警逮捕11名嫌犯後，依詐欺、洗錢罪嫌偵辦。

檢警調查發現，該詐騙集團上層傳送群組成員，教導應對檢警詢問的「教戰規則」，有串供之虞；而向台南地院聲請將11名被告羈押禁見，卻遭台南地院法官裁定11人全部無保放人，裁定一出檢警強烈不滿。

台南地院認為，被害人未明確指認詐欺者，也無法排除是詐欺集團以「三角詐欺」方式間接欲詐取款項，另一方面，許姓及柯姓被告雖有傳送「教戰守則」，但因虛擬貨幣因尚無相關法制規範衍生諸多糾紛，兩人為避免公司成員徒遭訟累並影響公司營運，而要求該公司成員應對檢警須謹慎陳述，也合乎常情，加上該公司如果要從事詐欺、洗錢，不會使用公司或與公司有關的成員個人帳戶，因此駁回檢方聲請。

檢警認為，專案小組除查出該集團加密貨幣金流分析報告外，更發現詐騙集團成員間的通訊軟體對話紀錄中，如果提及人頭帳戶提款卡時，都會以詐欺集團間的行話「車」來代稱，還會以成員個人帳戶收款。且上層以通訊軟體傳送群組成員，應對檢警詢問的「教戰規則」外，還提醒涉案成員「你們誰的筆錄有一點差錯，就會搞得全部人進地檢署」，顯示該集團成員不僅涉嫌重大，且有串供之虞，因而提起抗告。

據了解，台南地檢署檢察官於11月24日提起抗告，台南高分院認為抗告有理，12月1日撤銷原裁定發還台南地院重裁，台南地院訂12月20日開庭重裁。