　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

泰達幣騙百萬！11人遭聲押全被放走　檢抗告成功！法院將重新裁定

▲台南地檢署偵辦1起一件「泰達幣」詐騙案，聲押禁見11名詐騙集團成員，台南地院法官駁回無保放人，檢察官對裁定難以認同提起抗告成功。（圖／記者林東良攝，下同）

▲台南地檢署偵辦1起一件「泰達幣」詐騙案，聲押禁見11名詐騙集團成員，台南地院法官駁回無保放人，檢察官對裁定難以認同提起抗告成功。（圖／記者林東良攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南地檢署先前偵辦1起一件「泰達幣」詐騙案，詐騙金額數百萬元，檢方向法院聲押禁見11名詐騙集團成員但遭法官駁回，而且無保放人，檢警認為被告傳「教戰規則」給群組成員，應對檢警詢問，已有串證之虞，檢察官不服裁定結果提起抗告，台南高分院認為抗告有理，12月1日撤銷原裁定發還重裁，台南地院訂12月20日開庭重裁。

台南地檢署指揮偵辦1起虛擬貨幣（泰達幣）詐騙案，被害人購買泰達幣存入其電子錢包，再轉入特定投資平台，但想拿回投資款項時卻要不回來，被害人超過10人，詐騙金額數百萬元，檢警逮捕11名嫌犯後，依詐欺、洗錢罪嫌偵辦。

檢警調查發現，該詐騙集團上層傳送群組成員，教導應對檢警詢問的「教戰規則」，有串供之虞；而向台南地院聲請將11名被告羈押禁見，卻遭台南地院法官裁定11人全部無保放人，裁定一出檢警強烈不滿。

台南地院認為，被害人未明確指認詐欺者，也無法排除是詐欺集團以「三角詐欺」方式間接欲詐取款項，另一方面，許姓及柯姓被告雖有傳送「教戰守則」，但因虛擬貨幣因尚無相關法制規範衍生諸多糾紛，兩人為避免公司成員徒遭訟累並影響公司營運，而要求該公司成員應對檢警須謹慎陳述，也合乎常情，加上該公司如果要從事詐欺、洗錢，不會使用公司或與公司有關的成員個人帳戶，因此駁回檢方聲請。

檢警認為，專案小組除查出該集團加密貨幣金流分析報告外，更發現詐騙集團成員間的通訊軟體對話紀錄中，如果提及人頭帳戶提款卡時，都會以詐欺集團間的行話「車」來代稱，還會以成員個人帳戶收款。且上層以通訊軟體傳送群組成員，應對檢警詢問的「教戰規則」外，還提醒涉案成員「你們誰的筆錄有一點差錯，就會搞得全部人進地檢署」，顯示該集團成員不僅涉嫌重大，且有串供之虞，因而提起抗告。

據了解，台南地檢署檢察官於11月24日提起抗告，台南高分院認為抗告有理，12月1日撤銷原裁定發還台南地院重裁，台南地院訂12月20日開庭重裁。

ET快訊
身分證拿出來！　「中2碼」免費吃滷排骨
快訊／攻城獅「Thank You」他！　受傷遭釋出
快訊／趙少康不忍了開告！　直指郭璽散布不實言論訴究到底
上周才爆胎！何潤東瑪莎拉蒂撞毀　氣囊全爆
「8千房價Bug變3千」　君悅認賠了
神秘大地主被撞死　兄妹爭130億遺產...結果出爐
快訊／流感增3死　30多歲男發燒一周死亡
台灣僅配7輛　BMW「市售最強M休旅」上市
快訊／台1線嚴重車禍　20多歲男女無生命跡象

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

獨／「夜店撿屍性侵」胡睿兒出獄後首發聲：我有很大的錯誤！　

孕婦深夜早產「胎兒頭部已露出」　消防員緊急救援迎接新生命

阿姨母湯啦！台灣大道突停撿手機　摔進快車道褲子全破...險挨撞

里長大陸旅遊遭聲押成質詢焦點　王惠美：我們國家要有信心

造價552萬！警艇「高P65號」今啟用　高雄港海域治安維護生力軍

全都騙！大型水房藏「蔡上機同棟商辦」詐200人　洗錢上百億

魔鬼細節難逃電腦眼！醫院退役CT來了　南區法醫影像中心成立

以為器官要被摘除！醉男急診室暴走攻擊醫護　酒醒後悔來不及了

阿公騎機車從彰化迷路到東勢　沒油刁車路邊...暖警助返家

遭右轉拖板車擠爆！休旅車「卡圍牆屁股翹起」　疑視覺死角釀禍

女學員考駕照太緊張　連同座椅１８０°躺平

郭書瑤首登新北耶誕城辣唱《HONEY》

義大利買帽40歐嫌太貴　店家秒降價...10歐成交

楊丞琳失言「河南人愛騙」恐觸法！　遭陸網炎上...急道歉3次：是我不對　

橘色惡魔10分鐘快閃！「制服版演出」嗨翻觀眾

義無反顧拚一次！柯文哲抽中1號　場外支持者狂尖叫

李聖傑耶誕城飆唱《你那麼愛他》 加碼清唱《痴心絕對》耳朵懷孕惹！

借錢買刀砍死芭樂公主！兇嫌住處被撒冥紙丟鞭炮

網突傳周海媚離世消息！　友人「暫未取得聯繫」...工作人員拒回應

黃捷神還原「山道超商妹」　細肩帶熱褲跳保庇舞！觀眾暴動了

獨／「夜店撿屍性侵」胡睿兒出獄後首發聲：我有很大的錯誤！　

孕婦深夜早產「胎兒頭部已露出」　消防員緊急救援迎接新生命

阿姨母湯啦！台灣大道突停撿手機　摔進快車道褲子全破...險挨撞

里長大陸旅遊遭聲押成質詢焦點　王惠美：我們國家要有信心

造價552萬！警艇「高P65號」今啟用　高雄港海域治安維護生力軍

全都騙！大型水房藏「蔡上機同棟商辦」詐200人　洗錢上百億

魔鬼細節難逃電腦眼！醫院退役CT來了　南區法醫影像中心成立

以為器官要被摘除！醉男急診室暴走攻擊醫護　酒醒後悔來不及了

阿公騎機車從彰化迷路到東勢　沒油刁車路邊...暖警助返家

遭右轉拖板車擠爆！休旅車「卡圍牆屁股翹起」　疑視覺死角釀禍

00918今成交量爆5.6萬張　月底調整將納入更多金融股

獨／「夜店撿屍性侵」胡睿兒出獄後首發聲：我有很大的錯誤！　

身障團體要求「福利轉個人帳戶」　衛福部：很多家庭會負擔不起

顏值高、實力強又溫柔讓人招架不住　盤點那些年愛過的10位二次元男神

孕婦深夜早產「胎兒頭部已露出」　消防員緊急救援迎接新生命

國慶視覺設計師串連！回顧近8年「台灣新美學」　籲2024挺美好的

【廣編】亞太罕病聯盟圓桌會議在台灣　透過經驗分享達到實質的交流

112年交機17架勇鷹　漢翔：國機國造繼續往前衝

學生問「學文言文要幹嘛？」　美女國文老師1情境神回

身分證拿出來！　「中2碼」免費吃滷排骨

印度警櫃台玩槍「砰！」　婦人腦袋破洞癱軟倒地

社會熱門新聞

春風二哥自戕亡！妻兒大鬧急診室遭判刑

雪隧運將狂揮手示警　自小客直直衝釀1死

國道車禍1死5傷！　女駕駛失控、同車乘客慘死

即／國1車禍5輕重傷　21歲男無生命跡象送醫

「最美陣頭」教練遭控性侵姊妹花　受害者20年來無法仰睡

台中馬尾妹「超商面交」40萬飛了　傻眼畫面曝光

即／何潤東金門傳車禍　「瑪莎拉蒂被撞凹」1傷

即／台中廟東商圈火警！3棟民宅遭火吞

竹北凶殺案1死1傷　18歲男一句話送命

快訊／雪隧清晨車禍全線封閉！　釀一死

警酒駕開車撞民眾　警局火速開鍘

運將載到「醉女」想撿屍　一脫是男的

25歲正妹「下半身失蹤」兌錢　15賭客正嗨警來了

最美陣頭教練遭控要「女學員肉償」　受害者達2位數

更多熱門

相關新聞

詐騙車手趨年輕化　警深入國小校園宣導　

詐騙車手趨年輕化　警深入國小校園宣導　

枋寮鄉建興國小日前舉行89年校慶運動會熱鬧登場，轄區的建興派出所所長連偉翔及警員李嘉偉一早於校門口協助交通疏導，並利用機會宣導近期常見詐騙手法及交通安全觀念，讓教職員工、學生、家長們收穫良多。

金門連鎖租車行驚傳駭客入侵　客戶個資遭竊

金門連鎖租車行驚傳駭客入侵　客戶個資遭竊

台中馬尾妹「超商面交」40萬飛了　傻眼畫面曝光

台中馬尾妹「超商面交」40萬飛了　傻眼畫面曝光

詐團11人被聲押　法官全無保釋放

詐團11人被聲押　法官全無保釋放

靠「純欲女友」海削137萬　真相曝光買家哭了

靠「純欲女友」海削137萬　真相曝光買家哭了

關鍵字：

泰達幣詐騙無保南檢抗告

讀者迴響

熱門新聞

春風二哥自戕亡！妻兒大鬧急診室遭判刑

阿沁妻患厭食症「暴瘦剩29kg」！

雪隧運將狂揮手示警　自小客直直衝釀1死

Ella爆缺席首映「惹火王識賢」！拍戲提4高規格要求

楊丞琳失言「李榮浩噤聲4天」！得罪1億河南人恐遭求償

濕冷！恐跌破8℃　挑戰強烈冷氣團時間曝

分手砲該不該打？他「最後一次激情」悔喊：很渣

網突傳周海媚離世消息！工作人員拒回應

國道車禍1死5傷！　女駕駛失控、同車乘客慘死

姓名「中1字」免費爽喝超商咖啡

《浩劫前夕》上市4天開發團隊解散

雄女學生轟「7萬元耶誕樹」　設計師學姐心寒

即／國1車禍5輕重傷　21歲男無生命跡象送醫

明天北部高溫驟降10度　新一波冷空氣更強！專家示警直逼寒流

嫩妹喝醉餐館內脫褲尿尿　屁股外露被看光光

更多

最夯影音

更多
女學員考駕照太緊張　連同座椅１８０°躺平

女學員考駕照太緊張　連同座椅１８０°躺平
郭書瑤首登新北耶誕城辣唱《HONEY》

郭書瑤首登新北耶誕城辣唱《HONEY》

義大利買帽40歐嫌太貴　店家秒降價...10歐成交

義大利買帽40歐嫌太貴　店家秒降價...10歐成交

楊丞琳失言「河南人愛騙」恐觸法！　遭陸網炎上...急道歉3次：是我不對　

楊丞琳失言「河南人愛騙」恐觸法！　遭陸網炎上...急道歉3次：是我不對　

橘色惡魔10分鐘快閃！「制服版演出」嗨翻觀眾

橘色惡魔10分鐘快閃！「制服版演出」嗨翻觀眾

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

【免費的最香】送你去投籃

【免費的最香】送你去投籃

台北車站K區地下街，周周免費投籃去，再抽驚喜好禮

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

寶島叫賣哥葉昇峻來囉！說的比唱的好聽，他這次帶來年輕走歹路的故事。

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面