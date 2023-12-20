不是車銀優！「2023韓國最帥男演員」67萬人都選他　前10名曝光

▲車銀優被封為「臉蛋天才」。（圖／翻攝自Instagram／eunwo.o_c）

記者曾筠淇／綜合報導

很多人喜歡看美女、帥哥，近日就有網友好奇拋問，以韓國來說，大家覺得哪位演員很帥呢？如果又帥又有演技，是不是戲劇接不完？貼文曝光後，車銀優、玄彬、孔劉、趙寅成等人都被頻頻點名，另也有網友強調「年輕時」的池昌旭很好看。不過，在知名投票網站「King Choice」上，被選為最帥男演員的則是李敏鎬。

這名網友在PTT的WomenTalk板上，以「覺得帥的韓國男演員」為標題發文，提到他之前看到有人在討論宋江算不算帥哥？在他眼中，這個人確實蠻不錯的，不知道大家覺得韓國哪位男演員很帥呢？若長得帥又演技佳，是不是戲劇接都接不完？

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▲玄彬有許多代表作。（圖／車庫娛樂提供）

貼文曝光後，不少網友都大推車銀優、玄彬、孔劉、趙寅成、池昌旭，「車銀優，真的不是粉（絲）也會忍不住覺得帥的程度」、「車銀優，可以忽略演技跟劇情的臉才是真的帥」、「車銀優，不追韓星但也覺得帥炸」、「玄彬，真的沒有最帥只有更帥」、「玄彬，重點是他演技又好」、「孔劉完全就是讓人想直接當他家人」、「個人愛孔劉，趙寅成就是真的帥」、「最喜歡趙寅成池昌旭」、「年輕時的池昌旭，現在帥度有下降一點點」。

還有網友回應，「馬東石，男人中的男人」、「宋承憲，從以前到現在還是覺得帥」、「年輕的鄭雨盛吧」、「南柱赫，2521（二十五，二十一）超帥」、「蘇志燮最帥」、「李棟旭，我永遠的愛」、「李敏鎬」。

▲李敏鎬。（圖／Netflix提供）

此外，投票網站「King Choice」在今年有舉辦「2023年最帥韓國演員」的投票活動，該票選共累積229萬2514票，前十名排行如下：

1.李敏鎬｜獲67萬3496票



2.金宣虎｜獲62萬2451票



3.丁海寅｜獲59萬6062票



4.池昌旭｜獲13萬6253票



5.金泰亨｜獲9萬3445票



6.李棟旭｜獲4萬4710票



7.李準基｜獲4萬433票



8.朴炯植｜獲1萬9417票



9.玄彬｜獲1萬8426票



10.孔劉｜獲9637票

另外，有「臉蛋天才」封號的車銀優則被排在第十一名，獲得9386票。