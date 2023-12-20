白狼喊中華民國人就是中國人　要兩岸坐下談「台灣安全人民有錢」

▲統促黨總裁、竹聯幫大老「白狼」張安樂出席不分區政黨票號次抽籤。（圖／記者湯興漢攝）



記者杜冠霖／台北報導

中選會20日舉行立委選舉政黨及候選人號次抽籤。在不分區及僑居國外國民立委選舉部分，本屆共16個政黨，統促黨此次也參加，統促黨總裁、竹聯幫大老「白狼」張安樂致詞時表示，兩岸不是和統就是被武統，中華民國就是Republic of China，中華民國人也是中國人，兩岸坐下來好好談，大陸14億市場為我們開放，就像韓國瑜講的，「台灣安全人民有錢。」

張安樂表示，兩岸情勢就兩條路：一個是坐下來談、和平統一，再來就是被武力統一，會面臨什麼大家都知道，就是生靈塗炭，兩岸該坐下來談，賴清德說要保有台灣民主體制，那就在一國兩制框架底下，本來就都是中國人嘛！雖然年輕人反對，但不能改變這個事實。

張安樂也激動表示，中華民國名字是ROC、也就是Republic of China、共和的中國，中華民國人也是中國人，共產黨1978年就改革開放，鄧小平也說兩岸不同制度也尊重這個歷史，經過和平談判讓台灣保有自己制度，若最後武力統一就只能被軍事管制，雖然不中聽但只有這條路。

張安樂呼籲，兩岸問題坐下來談，一個中國框架什麼都可以談，國號、國歌、國旗都可以談，大家都避談這個問題，但遲早要面對，兩岸坐下來好好談，大陸14億市場為我們開放，就像韓國瑜講的，「台灣安全人民有錢。」